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ज्योतिष शास्त्र: राशि अनुसार जानें कौन है आपका सबसे अच्छा दोस्त और किससे रहती है दुश्मनी की संभावना?

Mar 31, 2026 05:28 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि की कुछ खास मित्र राशियां होती हैं और कुछ शत्रु राशियां भी। जानें मेष से मीन तक हर राशि के लिए कौन सी राशियां सबसे अच्छा दोस्त बनती हैं और किन राशियों से दुश्मनी या टकराव की संभावना रहती है। रिश्ते, विवाह, दोस्ती और पार्टनरशिप समझने के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी है।

ज्योतिष शास्त्र: राशि अनुसार जानें कौन है आपका सबसे अच्छा दोस्त और किससे रहती है दुश्मनी की संभावना?

ज्योतिष शास्त्र में राशियों के बीच मित्रता और शत्रुता का संबंध ग्रहों की प्रकृति पर आधारित होता है। हर राशि के स्वामी ग्रह के अनुसार कुछ राशियां मित्र होती हैं तो कुछ शत्रु। यह जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि मित्र राशि वाले लोग आपके जीवन में सहयोग, समर्थन और सकारात्मकता लाते हैं, जबकि शत्रु राशि वाले लोग संघर्ष, गलतफहमी या बाधाएं पैदा कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के आधार पर राशियों की प्रकृति तय होती है। आइए राशि अनुसार जानते हैं आपके सबसे अच्छे मित्र कौन हैं और किन राशियों से दुश्मनी की संभावना रहती है।

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। इस राशि के लिए कर्क, सिंह, धनु और तुला राशियां मित्र हैं। ये राशियां मेष वाले लोगों को ऊर्जा, साहस और समर्थन देती हैं। वहीं मिथुन और कन्या राशियां शत्रु मानी जाती हैं। इनके साथ संबंध बनाने में सावधानी बरतें क्योंकि गलतफहमी या प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस राशि के लिए कन्या, मकर और कुंभ राशियां अच्छी मित्र हैं। ये राशियां स्थिरता, विश्वास और व्यावहारिक सहयोग प्रदान करती हैं। धनु और वृश्चिक राशियां शत्रु हैं। इनके साथ भावनात्मक या आर्थिक मामलों में मतभेद हो सकता है।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। कन्या, तुला और कुंभ राशियां इस राशि की सबसे अच्छी मित्र हैं। ये राशियां बौद्धिक समझ और संवाद में मदद करती हैं। मेष, कर्क और वृश्चिक राशियां शत्रु मानी जाती हैं। इनके साथ संबंधों में अस्थिरता या तर्क-वितर्क की संभावना रहती है।

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। तुला, वृश्चिक, मीन और कुंभ राशियां इस राशि की मित्र हैं। ये राशियां भावनात्मक सहारा और सुरक्षा का भाव देती हैं। सिंह, मिथुन और कन्या राशियां शत्रु हैं। इनके साथ संबंध बनाने में भावनात्मक दूरी या गलतफहमी हो सकती है।

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। मेष, वृश्चिक और धनु राशियां सिंह की अच्छी मित्र हैं। ये राशियां नेतृत्व, सम्मान और ऊर्जा प्रदान करती हैं। तुला और मकर राशियां शत्रु हैं। इनके साथ संबंधों में अहंकार या प्रतिस्पर्धा की समस्या आ सकती है।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। वृषभ, कुंभ और मकर राशियां कन्या की मित्र हैं। ये राशियां व्यावहारिकता और बुद्धिमत्ता में सहयोग करती हैं। धनु, मेष और कर्क राशियां परम शत्रु हैं। इनके साथ संबंधों में आलोचना या मतभेद बढ़ सकता है।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां तुला की अच्छी मित्र हैं। ये राशियां संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती हैं। धनु और मीन राशियां शत्रु हैं। इनके साथ संबंधों में असंतुलन या भावनात्मक दूरी रह सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। सिंह, कर्क और मीन राशियां वृश्चिक की मित्र हैं। ये राशियां गहराई, रहस्य और शक्ति प्रदान करती हैं। मकर, मिथुन और कन्या राशियां अशुभ हैं। इनके साथ संबंध बनाने में विश्वास की कमी हो सकती है।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। मेष, सिंह और मीन राशियां धनु की उत्तम मित्र हैं। ये राशियां ज्ञान, उत्साह और विस्तार में सहायक होती हैं। वृषभ और तुला राशियां शत्रु हैं। इनके साथ संबंधों में मतभेद या दार्शनिक असहमति हो सकती है।

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी शनि हैं। वृषभ, कन्या और कुंभ राशियां मकर की मित्र हैं। ये राशियां अनुशासन, मेहनत और स्थिरता देती हैं। सिंह, वृश्चिक और मीन राशियां शत्रु हैं। इनके साथ संबंधों में कठोरता या दूरी रह सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। मिथुन, वृषभ और कुंभ राशियां कुंभ की मित्र हैं। ये राशियां नवीनता, स्वतंत्रता और बौद्धिक सहयोग देती हैं। सिंह, धनु और मीन राशियां शत्रु हैं। इनके साथ संबंधों में स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है।

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मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। कर्क, धनु और वृश्चिक राशियां मीन की मित्र हैं। ये राशियां करुणा, कल्पना और भावनात्मक गहराई प्रदान करती हैं। वृषभ, तुला और कुंभ राशियां शत्रु हैं। इनके साथ संबंधों में भावनात्मक असंतुलन हो सकता है।

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ग्रहों के मित्रता और शत्रुता का आधार

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति मित्र हैं, जबकि शुक्र और शनि शत्रु हैं। बुध के साथ सूर्य का समभाव है। चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र हैं। मंगल के सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मित्र हैं, जबकि बुध शत्रु है। इन ग्रहों की राशियों के आधार पर ही राशियों की मित्रता और शत्रुता तय होती है।

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राशि अनुसार मित्र और शत्रु राशियों को जानकर आप अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। मित्र राशियों के साथ संबंध मजबूत करें और शत्रु राशियों से सावधानी बरतें। ज्योतिष शास्त्र के इन नियमों का पालन करने से जीवन में सामंजस्य और सफलता बढ़ती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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