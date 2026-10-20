केसर, कुमकुम या चंदन, पूजा में कौन-सा तिलक लगाना चाहिए? जानें सही तरीका

पूजा में केसर, चंदन या कुमकुम का तिलक कब लगाएं? जानें सही तरीका, नियम और हर तिलक का धार्मिक महत्व।

सनातन धर्म में तिलक लगाना पूजा-पाठ और शुभ कार्यों का अहम हिस्सा है। मंदिर में दर्शन करने से लेकर किसी मांगलिक आयोजन तक, माथे पर तिलक लगाकर शुभ शुरुआत करने की परंपरा है। लेकिन हर तिलक का अपना अलग महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा में चंदन, देवी की आराधना में कुमकुम और भगवान शिव की उपासना में भस्म का विशेष स्थान है। केसर, हल्दी और गोपी चंदन का इस्तेमाल भी अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि किस पूजा में कौन-सा तिलक लगाना चाहिए और इसे लगाने का सही तरीका क्या है?

केसर और चंदन के तिलक का क्या है महत्व? केसर के तिलक को धार्मिक परंपराओं में शुभता, समृद्धि और सम्मान से जोड़ा जाता है। पूजा या किसी मांगलिक अवसर पर इसे लगाना शुभ माना जाता है। वहीं, चंदन का तिलक भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा में खास तौर पर प्रचलित है। इसकी सुगंध और शीतलता के कारण भी पूजा में इसका इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। वैष्णव परंपरा में चंदन से तिलक लगाने की विशेष विधियां हैं। भक्त अपनी परंपरा के अनुसार माथे पर सीधा तिलक या अन्य निर्धारित आकार बनाते हैं।

कुमकुम, रोली और हल्दी का तिलक कब लगाएं? रोली और कुमकुम का तिलक पूजा-पाठ, त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर लगाया जाता है। लाल रंग को शक्ति, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है। देवी की आराधना में कुमकुम का विशेष महत्व है। कई परंपराओं में भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा में भी लाल तिलक या सिंदूर का प्रयोग किया जाता है।

हल्दी का तिलक भी शुभ कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में लगाया जाता है। इसे मंगल और शुभ शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। किस अवसर पर रोली, कुमकुम या हल्दी का इस्तेमाल करना है, यह परिवार और पूजा की परंपरा के अनुसार तय किया जा सकता है।

अष्टगंध, गोरोचन और गोपी चंदन का प्रयोग अष्टगंध कई सुगंधित पदार्थों से तैयार किया जाने वाला पारंपरिक तिलक है। इसका इस्तेमाल विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इसे पवित्रता और भक्ति से जोड़कर देखा जाता है। गोपी चंदन का प्रयोग खास तौर पर वैष्णव संप्रदाय में होता है। भक्त इसे माथे पर खड़ी रेखाओं के रूप में लगाते हैं, जो भगवान विष्णु के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। गोरोचन का भी कुछ धार्मिक परंपराओं में तिलक के रूप में उल्लेख मिलता है।

भगवान शिव की पूजा में लगाएं भस्म का तिलक भगवान शिव की उपासना में भस्म या विभूति का विशेष महत्व है। शिव भक्त इसे माथे पर तीन आड़ी रेखाओं के रूप में लगाते हैं, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। धार्मिक मान्यता में भस्म संसार की नश्वरता, वैराग्य और आत्मचिंतन का प्रतीक है। वहीं, सिंदूर का संबंध कई परंपराओं में शक्ति और साहस से जोड़ा जाता है। पूजा में तिलक चुनते समय संबंधित देवी-देवता और अपनी धार्मिक परंपरा का ध्यान रखना चाहिए।

तिलक लगाने का सही तरीका और जरूरी नियम तिलक लगाते समय सबसे पहले हाथ और मुख की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। परंपरा के अनुसार अनामिका उंगली से तिलक लगाना शुभ माना जाता है। कुछ परिवारों में अंगूठे से भी लगाया जाता है, खासकर जब दूसरे व्यक्ति को तिलक लगाया जाए। पहले इष्ट देव या मूर्ति को तिलक अर्पित करें, उसके बाद स्वयं लगाएं। तर्जनी उंगली के प्रयोग को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक या गुरु परंपरा का पालन करना बेहतर रहता है। तिलक बहुत मोटा या असमान ना लगे, ताकि वह आसानी से सूख जाए और पूजा के दौरान ध्यान भंग ना हो।

तिलक को केवल माथे की शोभा बढ़ाने वाला चिह्न नहीं माना जाता। यह आस्था और सकारात्मक भाव का प्रतीक है। माथे पर तिलक लगाने से मन एकाग्र होता है और पूजा के प्रति ध्यान बना रहता है। अलग-अलग तिलकों को उनके रंग और सामग्री के आधार पर विशेष महत्व दिया गया है। तिलक लगाते समय श्रद्धा और सही विधि का पालन करना सबसे जरूरी माना जाता है।