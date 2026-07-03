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Palmistry: हथेली में कहां होता है मनी ट्राएंगल? मिलते हैं ये फायदे

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हस्तरेखा के अनुसार मनी ट्राएंगल वाला निशान खूब फायदे दिला सकता है लेकिन जानें कैसे कि ये हमारी हथेली में है भी या नहीं? जानिए इस निशान को पहचानने का तरीका और इससे जुड़े फायदे।

Palmistry: हथेली में कहां होता है मनी ट्राएंगल? मिलते हैं ये फायदे

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बनी हर एक रेखा और निशान के अलग-अलग मायने बताए गए हैं। इन्हीं में से एक खास तरह का निशान है जिसे शास्त्र में मनी ट्राएंगल दिया गया है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की हथेली में ये निशान एक सही और साफ-सुथरी बनी हुई है तो उसकी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत ही होती जाएगी। ये निशान हर किसी के हाथ में नहीं होता है। चलिए जानते हैं कि आखिर मनी ट्राएंगल कहां बना होता है और इसे कैसे पहचाना जाए? साथ में जानिए इससे होने वाले बाकी फायदों के बारे में।

कहां होता है मनी ट्राएंगल?

हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से मनी ट्राएंगल हथेली के बीचों बीच होता है। जब भी मस्तिष्क रेखा, बुध रेखा और भाग्य रेखा आपस में मिलती है तो ये खास ट्राएंगल बनता है। इन तीनों रेखाओं के मिलने से जो निशान बनता है उसे ही शास्त्र में मनी ट्राएंगल कहते हैं। इस निशान के होने से व्यक्ति को पैसों की अच्छी-खासी समझ होती है और इससे उसे पैसों से संबंधित कई नए मौके भी मिलते हैं। इसके अलावा भी मनी ट्राएंगल के कई और फायदे भी होते हैं।

मनी ट्राएंगल के फायदे

1.जिनके हाथ में ये निशान होता है ऐसे लोग सिर्फ कमाने नहीं बल्कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने पर भी खूब ध्यान देते हैं।

2.ऐसे लोगों करियर में कई अच्छे मौके मिलते हैं जिससे इनकी प्रोफाइल और भी मजबूत होती जाती है।

3.अगर पैसों से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो ऐसे लोग इस तरह की चुनौतियों से आसानी से उबर जाते हैं।

4.आर्थिक मामले में इनकी समझ काबिलेतारीफ होती है।

मनी ट्राएंगल
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खुले हुए मनी ट्राएंगल का मतलब

हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि इस निशान का सिर्फ ट्राएंगल होना ही काफी नहीं होता है। अगर सारी लाइन साफ हो और बिना किसी दूसरी रेखा से कटी हुई हो तो ही ये शुभ प्रभाव देती हैं। अगर ये ट्राएंगल बीच में कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खुला हुआ होता है तो इसे कमजोर माना जाता है।

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हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ हाथ की रेखा या फिर किसी निशान के आधार पर ये तय नहीं कर सकते हैं कि सब अच्छा ही होगा। इसके लिए मेहनत और सही समय पर लिए फैसले भी काफी मायने रखते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका कर्म और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत साबित होता है।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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