Palmistry: हथेली में चपटा है शनि पर्वत? होंगे 3 नुकसान, जान लें आसान उपाय
हस्तरेखा शास्त्र में शनि पर्वत का बहुत महत्व है। अगर ये चपटा हुआ होता है तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं। अगर आपकी हथेली में शनि पर्वत कमजोर हैं तो जानें इसके लिए कौन-कौन से आसान उपाय किए जा सकते हैं?
हथेली में शनि पर्वत होता है जिसका महत्व हस्तरेखा शास्त्र में बहुत है। हमारी हथेली में कई रेखाएं और पर्वत होते हैं जो जिंदगी के हर पहलु से जुड़ा संकेत देते हैं। बात करें शनि पर्वत की तो ये हमारी मध्यमा उंगली के ठीक नीचे वाला हिस्सा होता है। मान्यता के अनुसार इसका संबंध हमारे कर्मों, धैर्य, रिस्पॉन्सबिलिटी और जिंदगी की स्टेबिलिटी से जोड़कर देखा जाता है।
अगर किसी व्यक्ति की हथेली में शनि पर्वत उभार लिए होते है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर शनि पर्वत चपटा हुआ या फिर दबा हुआ नजर आए तो माना जाता है कि शनि कमजोर है। ऐसी स्थिति में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका शनि पर्वत दबा हुआ है तो जानिए इनसे आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और साथ में जानें कुछ आसान से उपाय।
चपटा शनि पर्वत देगा ये 3 नुकसान
1. मेहनत के बावजूद सफलता देर से मिलेगी
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी के हाथ में शनि पर्वत चपटा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय से मेहनत करने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट ना मिल पाए। वहीं नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन वगैरह देरी से मिल सकता है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें बार-बार किसी ना किसी बाधा का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर धैर्य और लगातार कोशिश की जाए तो स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है।
2. पैसों से जुड़ी दिक्कत होगी
शास्त्र के हिसाब से कमजोर शनि पर्वत का असर आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में व्यक्ति के पास पैसा तो आएगा लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। अचानक से खर्चा बढ़ने लगेगा और बचत कर पाना मुश्किल होता जाता है। ऐसी स्थिति में खर्च और बचत में सही बैलेंस बनाकर चलने से स्थिति सही रह सकती है। वहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह का फैसला बहुत ही सोच-समझकर लेना चाहिए।
3. तनाव के साथ-साथ कॉन्फिडेंस कम रहेगा
चपटे हुए शनि पर्वत को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि इससे व्यक्ति हर एक बात की चिंता सताने लगती है। वहीं कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। लोग काम टालने लगते हैं। आलस करते हैं। वहीं फैसलों के मामले में मन उलझा हुआ रहने लगता है। कुछ लोगों को शारीरिक दिक्कतें जैसे थकान और भारीपन जैसा महसूस होने लगता है।
शनि पर्वत ना हो सही तो करें ये आसान उपाय-
1. शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा जरूर करें।
2. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ मिलेगा।
3. जरूरतमंद लोगों को काला तिल और वस्त्र का दान करना भी शुभ होता है।
4. पीपल के पेड़ के नीचे नियमित रूप से सरसों का दीया जलाएं।
5. अपना काम पूरी ईमानदारी से करें।
6. किसी के भी साथ बेईमानी ना करें। छल-कपट करने से शनि कर्मों का फल जरूर देते हैं।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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