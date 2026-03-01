Hindustan Hindi News
Vastu Shastra: घर बनाने या व्यापार के लिए ले रहे हैं जमीन, तो जानिए कौन-सा प्लॉट है आपके लिए शुभ

Mar 01, 2026 09:30 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
गलत आकार का प्लॉट चुनने से घर या दुकान में सुख-शांति की बजाय परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं सही आकार का भूखंड जीवन में धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और तरक्की लाता है। वास्तु के अनुसार कुछ आकार शुभ होते हैं और कुछ अशुभ।

भूखंड खरीदना जीवन का सबसे बड़ा निवेश होता है। वास्तु शास्त्र में भूखंड का आकार, दिशा और अनुपात बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गलत आकार का प्लॉट चुनने से घर या दुकान में सुख-शांति की बजाय परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं सही आकार का भूखंड जीवन में धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और तरक्की लाता है। वास्तु के अनुसार कुछ आकार शुभ होते हैं और कुछ अशुभ। आइए जानते हैं प्रमुख भूखंड आकारों के बारे में, जो घर या व्यापार के लिए शुभ या अशुभ माने जाते हैं।

गोमुखाकार भूखंड - घर के लिए सबसे शुभ

गोमुखाकार भूखंड वह होता है जिसकी सामने की लंबाई कम और पीछे की तरफ अधिक चौड़ाई होती है। वास्तु शास्त्र में इसे गाय के मुंह जैसा माना जाता है। यह भूखंड निवास करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस पर मकान बनवाने से परिवार में सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। गोमुखी भूमि पर रहने से भूस्वामी को स्थिरता और धन-धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यापार-व्यवसाय के लिए यह आकार उत्तम नहीं माना जाता। यदि ग्रहदशा कमजोर हो तो व्यापार में हानि की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए घर के लिए गोमुखाकार प्लॉट चुनें तो जीवन सुखमय रहता है।

सिंहमुखाकार भूखंड - व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ

जिस भूखंड की सामने (मुख भाग) की लंबाई अधिक हो और पीछे की तरफ कम चौड़ाई हो, उसे सिंहमुखाकार या सिंहमुखी भूखंड कहते हैं। यह आकार सिंह के मुंह जैसा दिखता है। वास्तु शास्त्र में इसे व्यापार और व्यवसाय के लिए अति उत्तम माना जाता है। सिंहमुखी भूमि पर दुकान या ऑफिस खोलने से व्यापार दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की करता है। धन प्रवाह तेज होता है और लाभ लगातार बढ़ता है। लेकिन इस आकार का भूखंड निवास के लिए उत्तम नहीं माना जाता। घर बनाने पर परिवार में अशांति, स्वास्थ्य समस्या या आर्थिक उतार-चढ़ाव आ सकता है। इसलिए व्यापार के लिए सिंहमुखाकार प्लॉट चुनना सबसे अच्छा है।

टी आकार का भूखंड - कष्टकारक और अशुभ

टी आकार का भूखंड अंग्रेजी अक्षर 'T' जैसा दिखता है। वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ और कष्टकारक माना जाता है। इस आकार का प्लॉट रोग, कलह, आर्थिक हानि और परिवार में अशांति लाता है। दोनों तरफ निकली अतिरिक्त भूमि से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यदि ऐसा प्लॉट मिले तो वास्तु विशेषज्ञ की सलाह से अतिरिक्त हिस्से को अलग कर टी आकार को सुधारना चाहिए। सुधार के बाद ही इस पर निर्माण करना चाहिए। बिना सुधार के टी आकार का भूखंड घर या दुकान के लिए घातक साबित हो सकता है।

षट्कोणाकार भूखंड - शुभ और संतुलित

षट्कोणाकार भूखंड में छह कोने होते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे शुभ फलदायी माना जाता है। इसमें दो दिशाओं से त्रिकोणाकार होने के कारण कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं बनता है। इस आकार पर मकान या दुकान बनाने से भूस्वामी को धन, संपत्ति और विशेष उन्नति प्राप्त होती है। षट्कोणाकार भूखंड संतुलित ऊर्जा देता है और जीवन में स्थिरता लाता है। इसे घर और व्यापार दोनों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही निर्माण शुरू करें।

अष्टकोणाकार भूखंड - धन और उन्नति का प्रतीक

अष्टकोणाकार भूखंड में आठ कोने होते हैं। वास्तु में इसे षट्कोणाकार की तरह ही शुभ माना जाता है। यह आकार भी भूस्वामी के लिए धन, समृद्धि और उन्नति लाता है। आठ दिशाओं से ऊर्जा संतुलित रहती है, इसलिए कोई बड़ा दोष उत्पन्न नहीं होता। घर या व्यापार दोनों के लिए यह आकार लाभकारी है। लेकिन निर्माण से पहले वास्तु विशेषज्ञ से प्लॉट की जांच जरूर करवाएं। सही दिशा और प्रवेश द्वार चुनने से यह भूखंड और भी शुभ फल देता है।

भूखंड का आकार चुनते समय वास्तु नियमों का ध्यान रखें। गोमुखाकार घर के लिए और सिंहमुखाकार व्यापार के लिए सबसे उत्तम हैं। टी आकार से बचें और षट्कोण या अष्टकोण वाले प्लॉट पर विचार करें। हमेशा वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

