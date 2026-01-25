कौन से ग्रह करते हैं हमारे मन को कंट्रोल? जानिए इनसे बचने के उपाय

संक्षेप: अक्सर लोग अवसाद, तनान या भावुकता के शिकार हो जाते हैं और इन समस्याओं का जिम्मेदार वो अपने शरीर, हालात या फिर दिमाग को ठहराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई ग्रह ऐसे होते हैं, जो हमारे मन और इमोशन को कंट्रोल करते हैं। चलिए इन ग्रहों के बारे में जानते हैं।

अक्सर लोग अवसाद, तनान या भावुकता के शिकार हो जाते हैं और इन समस्याओं का जिम्मेदार वो अपने शरीर, हालात या फिर दिमाग को ठहराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर बार वजह हम या हमारी परिस्थितियां नहीं होती हैं, बल्कि कई बार ग्रहों की चाल भी हमारे मूड, सोच और भावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करती है। साफ शब्दों में कहें, तो कई ग्रह ऐसे होते हैं, जो हमारे मन और इमोशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि कौन से ग्रह मन को कंट्रोल करते हैं और इनसे कैसे बचें?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चंद्रमा ग्रह

ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्रमा को मन और माता का कारक माना गया है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का सबसे बड़ा मालिक माना जाता है।ये हमारे मूड स्विंग्स, फीलिंग्स और मन की स्थिरता को कंट्रोल करता है। लेकिन, अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा शुभ हो तो ऐसे जातक को समाज में खूब मान-प्रतिष्ठा मिलती है और उसके जीवन में हमेशा शीतलता बनी रहती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सभी ग्रहों में चंद्र को सबसे तेज चलने वाला ग्रह माना गया है। चंद्रमा ढाई दिन में राशि परिवर्तन करता है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में कमजोर होता है, तब उलझन, बेचैनी और इमोशनल टेंशन बढ़ सकती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी भी जातक की कुंडली में चंद्र दोष होता है, तो व्यक्ति मानसिक रोगों, अनिद्रा और बेचैनी से ग्रस्त हो जाता है। चंद्रमा का मानव शरीर, मन और भावनाओं पर ठोस प्रभाव पड़ता है।

चन्द्रमा को सबसे ज्यादा कमजोर और दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। इसके अलावा चंद्रमा जब-जब राहु और केतु से मिलता है, तो चंद्र ग्रहण दोष और जब शनि के साथ युति बनाता है तो विष योग बनता है। साल 2026 की बात करें, तो 2026 में राहु-केतु के असर से भवानाएं तेज होंगी। खासतौर पर पूर्णिमा के आसपास भावनाएं तेज हो सकती हैं।

चंद्र दोष के लक्षण

कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने पर सबसे पहले व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। इंसान के स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। जातक छोटी-छोटी बातों से भी चिढ़ने या परेशान होने लगता है। भावुकता का लक्षण नजर आने लगता है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।

बचने के उपाय

- जिनकी कुंडली में चंद्र दोष होता है, उन जातकों को महादेव की पूजा हमेशा शुभ माना गया है।

- जातक को हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए।

- साथ ही सोमवार को ब्राह्मण को चावल, अनाज, सफेद कपड़ा, चांदी दान करना चाहिए।इससे चंद्रमा की अशुभता में कमी आती है।

- सोमवार के दिन व्रत करने से भी चंद्रमा का शुभ फल मिलता है।

- इसके साथ ही जातक अगर मां की सेवा करें, तो चंद्रमा बलशाली होता है।

- चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ज्योतिषी की सलाह लेकर चांदी में मोती जड़वाकर सबसे छोटी उगली में धारण करना चाहिए। माना जाता है कि इससे चंद्र दोष दूर हो जाता है।

बुध ग्रह

चंद्रमा के अलावा बुध ग्रह भी हमारे दिमाग या मन को कंट्रोल करता है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक बुध बुद्धि का मालिक है और अवसाद को नियंत्रित करने या बढ़ाने में यह काम करता है। इतना ही नहीं ये हमें भावनाओं को समझदारी से सोचने और लॉजिक के साथ हैंडल करने में मदद करता है। साल 2026 का बात करें, तो इस साल जब बुध वक्री होगा, तो कभी दिमाग बहुत बेचैन रहेगा, तो कभी अचानक शानदार आइडियाज आएंगे। अच्छी बात ये है कि उस दौरान गुरु की मदद से हम अपने बिखरे हुए विचारों को संभाल पाएंगे और इमोशनल कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकेंगे।

बुध दोष के लक्षण

- कुंडली में यदि बुध दोष है, तो व्यक्ति का यादाशत कमजोर हो जाता है। वो जल्दी बातें भूल जाता है।

- बोलने में परेशानी होती है

- गलत निर्णय लेना

- अधिक टेंशन या चिंता से ग्रसित होना

बचने उपाय

- बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन बुध बीज मंत्र का ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः का जप करें या फिर ओम गण गणपतये नमो नमः मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप आपको कम से कम 108 बार करना होगा।

- बुधवार को व्रत रखें। शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप बुधवार का व्रत कर सकते हैं।

- बुधवार के दिन हरे वस्त्र, हरा मूंग, हरि सब्जियां, हरी चूड़ियां आदि का दान करना शुभ रहता है।

- बुधवार के दिन पन्ना रत्न धारण करें पन्ना को चांदी या सोने की अंगूठी में छोटी उंगली में बुधवार के दिन पहनें। हालांकि, कोई भी रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली को किसी विद्वान ज्योतिष से जांच जरूर करा लें।

- इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी बुध को शांत करता है।