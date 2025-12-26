चांदी का कड़ा पहनने से कौन से ग्रह होते हैं मजबूत, जानिए फायदे और नियम

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र में चांदी का विशेष महत्व होता है। इसका संबंध मुख्य रूप से चंद्र ग्रह से होता है, जो मन, भावनाओं, माता, मानसिक शाति और तरल तत्वों का कारक है। ऐसे में लोग चांदी की अंगूठी, कड़ा या चेन पहनते हैं।

ज्योतिष शास्त्र में चांदी का विशेष महत्व होता है। इसका संबंध मुख्य रूप से चंद्र ग्रह से होता है, जो मन, भावनाओं, माता, मानसिक शाति और तरल तत्वों का कारक है। ऐसे में लोग चांदी की अंगूठी, कड़ा या चेन पहनते हैं। चांदी के कड़े की बात करें, तो इसे पहनना काफी शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि इसे पहनने के नियम और फायदे क्या-क्या है?

शुक्र और चंद्रमा है से संबंधित ज्योतिष के मुताबिक चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना जाता है। ऐसे में चांदी का कड़ा पहनने से दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। इससे चंद्रमा मन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालता है, जबकि शुक्र संपन्नता और सुख-समृद्धि प्रदान करता है। मान्यता है कि चांदी का कड़ा पहनने से कुंडली के दोष कम होते हैं और जीवन में सफलता और सुख-शांति का मार्ग खुलता है। चंद्रमा मन के देवता हैं और चांदी की शीतलता मन को शांत कर तनाव को दूर करती है।

अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को भी चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं, जिनमें कड़ा भी शामिल है। चांदी का कड़ा शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और उन्हें ऊर्जावान बनाए रखता है। वहीं बड़ों के लिए यह स्वास्थ्य सुधारने गुस्से को काबू करने और नकारात्मक विचारों से बचाने में मददगार साबित होता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह ऐसे फायदेमंद है कि जब आप हाथ में इसे पहनते हैं, तो ये आपके हाथों की नसों के माध्यम से पूरे शरीर में तरंगों का संचार करती है।

इन राशियों को लिए है फायदेमंद मान्यता है कि चांदी का कड़ा पहनने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती है। धार्मिक मान्यतानुसार, सोमवार और शुक्रवार को चांदी का कड़ा धारण करने से शुभ फल बढ़ जाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को चांदी का कड़ा विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। क्योंकि ये राशियां जल तत्व की मानी जाती हैं और चांदी भी जल तत्व से जुड़ी है। इसलिए इनके लिए यह और ज्यादा प्रभावी है।

किस हाथ में पहनना चाहिए ज्योतिष के अनुसार पुरुषों को चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में पहनना चाहिए। छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी या गले में चांदी की जंजीर भी सोमवार को पहन सकते हैं इससे चंद्रमा शांत होता है।