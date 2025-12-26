Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Which planets are strengthened by wearing a silver bracelet know benefits and rules
चांदी का कड़ा पहनने से कौन से ग्रह होते हैं मजबूत, जानिए फायदे और नियम

चांदी का कड़ा पहनने से कौन से ग्रह होते हैं मजबूत, जानिए फायदे और नियम

संक्षेप:

ज्योतिष शास्त्र में चांदी का विशेष महत्व होता है। इसका संबंध मुख्य रूप से चंद्र ग्रह से होता है, जो मन, भावनाओं, माता, मानसिक शाति और तरल तत्वों का कारक है। ऐसे में लोग चांदी की अंगूठी, कड़ा या चेन पहनते हैं।

Dec 26, 2025 09:25 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ज्योतिष शास्त्र में चांदी का विशेष महत्व होता है। इसका संबंध मुख्य रूप से चंद्र ग्रह से होता है, जो मन, भावनाओं, माता, मानसिक शाति और तरल तत्वों का कारक है। ऐसे में लोग चांदी की अंगूठी, कड़ा या चेन पहनते हैं। चांदी के कड़े की बात करें, तो इसे पहनना काफी शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि इसे पहनने के नियम और फायदे क्या-क्या है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुक्र और चंद्रमा है से संबंधित

ज्योतिष के मुताबिक चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना जाता है। ऐसे में चांदी का कड़ा पहनने से दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। इससे चंद्रमा मन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालता है, जबकि शुक्र संपन्नता और सुख-समृद्धि प्रदान करता है। मान्यता है कि चांदी का कड़ा पहनने से कुंडली के दोष कम होते हैं और जीवन में सफलता और सुख-शांति का मार्ग खुलता है। चंद्रमा मन के देवता हैं और चांदी की शीतलता मन को शांत कर तनाव को दूर करती है।

अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को भी चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं, जिनमें कड़ा भी शामिल है। चांदी का कड़ा शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और उन्हें ऊर्जावान बनाए रखता है। वहीं बड़ों के लिए यह स्वास्थ्य सुधारने गुस्से को काबू करने और नकारात्मक विचारों से बचाने में मददगार साबित होता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह ऐसे फायदेमंद है कि जब आप हाथ में इसे पहनते हैं, तो ये आपके हाथों की नसों के माध्यम से पूरे शरीर में तरंगों का संचार करती है।

इन राशियों को लिए है फायदेमंद

मान्यता है कि चांदी का कड़ा पहनने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती है। धार्मिक मान्यतानुसार, सोमवार और शुक्रवार को चांदी का कड़ा धारण करने से शुभ फल बढ़ जाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को चांदी का कड़ा विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। क्योंकि ये राशियां जल तत्व की मानी जाती हैं और चांदी भी जल तत्व से जुड़ी है। इसलिए इनके लिए यह और ज्यादा प्रभावी है।

किस हाथ में पहनना चाहिए

ज्योतिष के अनुसार पुरुषों को चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में पहनना चाहिए। छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी या गले में चांदी की जंजीर भी सोमवार को पहन सकते हैं इससे चंद्रमा शांत होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:स्वभाव से मिलनसार और प्यार में जल्दी से पड़ जाते हैं इस मूलांक के लोग
ये भी पढ़ें:रत्न शास्त्र: किन लोगों को पहनना चाहिए पन्ना रत्न की अंगूठी, जानिए नियम व फायदे
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने