किस धातु में पहननी चाहिए कछुए वाली रिंग, जानिए नियम और फायदे

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में कई ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है, जो हमारे जीवन पर गहरा असर होता हैं। इन्हीं में से एक है कछुए की अंगूठी हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के इस पहनना काफी शुभ फलदायी होता है। इसे पहनने से ना व्यापार में तरक्की होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कछुए की अंगूठी किस धातु की पहननी चाहिए। क्योंकि इसे धारण करने के नियम होते हैं। यदि इसे गलत तरीके से धारण किया जाए, तो अशुभ परिणाम मिल सकते हैं।

हिंदू धर्म में कछुए का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानि कछुए के रूप में अवतार लिया था। वहीं भगवान विष्णु की संगिनी देवी लक्ष्मी हैं, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। ऐसे में कछुए की अंगूठी धारण करने से दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

सफलता का प्रतीक

कछुआ स्थिरता, धैर्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इससे पहनने से जीवन में धीरे-धीरे तरक्की होती है। वास्तु के अनुसार चांदी या पंचधातु में कछुए की अंगूठी पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है।

पहनने की विधि

- कछुए की अंगूठी को शुक्रवार या शनिवार के दिन पहनना अच्छा माना जाता है।

- पहनने से पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध में कुछ देर रखकर शुद्ध कर लें।

- अंगूठी को दाहिने हाथ की मध्यम (मिडिल) उंगली में पहना जाता है।

- कछुए की अंगूठी पहनते समय “ॐ कुरुमा नमः” मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।

किसे नहीं पहनना चाहिए

हर किसी को कछुए की अंगूठी को नहीं पहननी चाहिए।। जिनकी कुंडली में शनि या राहु की स्थिति पहले से खराब हो, उन्हें इसे पहनने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे इसे न पहनें, ऐसा कहा जाता है।

ध्यान रखें ये बातें

कछुए की अंगूठी पहनकर किसी भी गलत काम में शामिल न हों। साथ ही इसे कभी भी गिरने न दें या पैर से न लगाएं। सोते समय इसे उतार कर साफ जगह पर रखें। एक बार अंगूठी पहनने के बाद इसे बार-बार ना घुमाएं। इससे इसकी दिशा बदल जाती है और धन आगमन में समस्या आती है।