जवानी में या बुढ़ापे में कब होगी शादी, आपके हाथों की लकीरें बताएंगी?
हाथों की रेखाएं आपकी शादी के बारे में भी खुलासा करती है। विवाह रेखा से आपकी वैवाहिक जीवन के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। आइए जानें इस बारे में
हस्तरेखा में आपके हाथों के जरिए आपकी विवाह की रेखा से आपके विवाह के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। आपका विवाह कितनी उमर में होगा, एकदम सटीक जानकारी तो इससे नहीं मिली है, लेकिन जवानी में बुढ़ापे में कब विवाह होगा इसके बारे में आप काफी कुछ जान सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आपको अपनी कनिष्ठा उंगली देखनी होगी। इस उगंली के नीचे अगर हार्ट लाइन में जो अंतर है तो आपको उसे देखना चाहिए, अगर विवाह रेखा और हार्ट रेखा के बीच आधा बाग होगा तो आपकी शादी जवानी में जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा अगर विवाह-रेखा हृदय-रेखा के जितने पास होगीत तो उतनी ही जल्दी विवाह होगा। अगर विवाह-रेखा कनिष्ठिका उगली के ओर वाले आधे भाग में हो तो विवाह ढलती हुई जवानी में होता है । यहां हम आपको लव मैरिज के बारे में भी बताएंगे और आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में बताएंगे।
लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज
आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज इसको जानने के लिए आपको आपको हाथ में कनिष्ठा उंगली के पास देखना होगा कि क्या वहां वर्ग का निशान बना है, अगर बना है तो आपकी लव मैरिज होगी। अगर वर्ग का निशान थोड़ा कटा है तो कहा जा सकता है कि आपकी लव मैरिज में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके हाथ में शुक्र पर्वत बहुत अधिक उभरा हुआ हो तो इसे अच्छा माना जाता है।
अधिक उम्र में होता है विवाह
ऊपर जो विवाह का समय के लिए ऊपर चीजें बताई गई है, नियम बताया गया है उसके अनुसार प्रधान विवाह-रेखा कैसी यह भी देखना चाहिए। अगर इस रेखा के पहले अन्य छोटी-पतली रेखाएं हो तो कहा जाता है कि आपका शादी से पहले लव अफेयर होगा। अगर ये पतली रेखाएं विवाह-रेखा के बाद हैं तो कहा जाता है कि शादी के बाद लव अफेयर होगा। आपको यह भी देखना होगी कि यह रेखा हृदय-रेखा से कितनी और कनिष्ठि का उंगली के मूल से कितनी दूर है । अगर विवाह रेखा स्पष्ट और साफ है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अगर ये रेखा कहीं से टूटी और कटी है तो कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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