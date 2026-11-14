शनि की साढ़े साती में कौन सा रत्न पहनना चाहिए? हर किसी के लिए नीलम नहीं होता सही

Shani Sade Sati Gemstone Guide: जानें शनि की साढ़े साती में कौन सा रत्न पहनना चाहिए और क्यों हर किसी के लिए नीलम रत्न सही नहीं होता। पढ़ें कुंडली के अनुसार रत्न चयन के नियम।

शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही कई लोग चिंतित हो जाते हैं और इससे राहत पाने के लिए तरह-तरह के उपाय करने लगते हैं। इनमें रत्न धारण करना भी शामिल है। कुछ लोग बिना कुंडली दिखाए ही नीलम पहन लेते हैं, जबकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह तरीका सही नहीं है। शनि का रत्न हर व्यक्ति को लाभ दे, यह जरूरी नहीं। आइए जानते हैं कि साढ़े साती में रत्न का चुनाव किन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

साढ़े साती में रत्न पहनने से पहले क्यों जरूरी है सलाह? ज्योतिष में शनि की साढ़े साती को जीवन का ऐसा समय माना जाता है, जब व्यक्ति को अपने काम, जिम्मेदारियों और फैसलों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह अवधि हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। किसी को करियर में बदलाव का सामना करना पड़ता है, तो किसी के लिए यह मेहनत और धैर्य की परीक्षा बन सकती है। ऐसे में केवल साढ़े साती के आधार पर रत्न पहनना ठीक नहीं माना जाता है। पहले जन्मकुंडली में शनि की स्थिति और उसकी भूमिका समझना जरूरी है।

क्या साढ़े साती में हर किसी को पहनना चाहिए नीलम? नीलम को शनि का प्रमुख रत्न माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि यह रत्न कुंडली में अनुकूल शनि की स्थिति को बल देने के लिए धारण किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि साढ़े साती से गुजर रहे सभी लोगों को नीलम पहन लेना चाहिए। कुंडली में शनि अशुभ भावों का स्वामी हो या उसकी स्थिति अनुकूल ना हो, तो उसे मजबूत करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसलिए केवल किसी की बात सुनकर या राशि देखकर नीलम खरीदना सही फैसला नहीं है।

किन परिस्थितियों में नीलम पहनना माना जाता है शुभ? ज्योतिषाचार्य आमतौर पर तभी नीलम पहनने की सलाह देते हैं, जब जन्मकुंडली में शनि शुभ भूमिका निभा रहा हो और उसे बल देने की जरूरत हो। वृषभ और तुला लग्न में शनि को योगकारक ग्रह माना जाता है, जबकि मकर और कुंभ लग्न में वह लग्नेश होता है। फिर भी इन लग्नों के सभी जातकों के लिए नीलम पहनना अनिवार्य नहीं है। शनि किस भाव में बैठा है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है और कौन सी दशा चल रही है, इन बातों को भी देखा जाता है।

नीलम के अलावा कौन से रत्न हो सकते हैं विकल्प? हर व्यक्ति की कुंडली में शनि की भूमिका अलग होती है। इसलिए कुछ मामलों में ज्योतिषी शनि के बजाय किसी दूसरे शुभ ग्रह को मजबूत करने की सलाह दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रहों की स्थिति के अनुसार पन्ना, पुखराज या ओपल जैसे रत्नों पर विचार किया जाता है। पन्ना बुध, पुखराज गुरु और ओपल शुक्र से जुड़ा रत्न माना जाता है। इनका उद्देश्य शनि को मजबूत करना नहीं, बल्कि कुंडली में संबंधित ग्रह की अनुकूल स्थिति को बल देना होता है। इनका चुनाव भी व्यक्तिगत कुंडली देखकर ही किया जाता है।

कुंडली देखकर ही करें रत्न का अंतिम चुनाव एक ही परिवार के दो सदस्यों की साढ़े साती एक साथ चल रही हो, तब भी उनके लिए एक ही रत्न उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं है। दोनों की जन्मतिथि, समय और स्थान के आधार पर बनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए किसी रिश्तेदार या परिचित को नीलम से लाभ मिलने पर उसे खुद भी पहन लेना समझदारी नहीं है।

रत्न धारण करने से पहले अनुभवी ज्योतिषी से पूरी कुंडली का विश्लेषण कराएं। साढ़े साती में धैर्य, अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारियों को निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है।