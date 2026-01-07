सोने की अंगूठी किस हाथ की उंगली में पहननी चाहिए? जानिए नियम

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र में सोने का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। मान्यता है कि सोना धारण करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और जीवन में धन-धान्य और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन, इसे धारण करने के कुछ नियम हैं। अगर आपने गलत उंगली में सोने की अंगूठी पहन ली तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है।

सोना एक कीमती धातु है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका खास महत्व होता है। लोग सोने की अंगूठी पहनते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोने की अंगूठी पहनने से धन, सफलता और भाग्य का साथ मिलने लगता है। हालांकि कोई भी धातु या रत्न पहनने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सोने का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। मान्यता है कि सोना धारण करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और जीवन में धन-धान्य और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन, इसे धारण करने के कुछ नियम हैं। अगर आपने गलत उंगली में सोने की अंगूठी पहन ली तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। चलिए जानते हैं कि सोना किस हाथ की उंगली में पहनना चाहिए?

महत्व

धार्मिक मान्यता के मुताबिक सोना सिर्फ शृंगार का सामान नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोना पहनने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोना पहनने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य जीवन में ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें सोना पहनने की सलाह दी जाती है ताकि जीवन में स्थिरता और सफलता मिल सके।

कौन पहन सकता है

ज्योतिषियों की मानें तो मेष, कर्क, सिंह, धनु, और मीन राशि के लोग सोना धारण कर सकते हैं। वहीं, मकर, मिथुन, कुंभ, और वृषभ राशि के जातकों को सोना नहीं धारण करना चाहिए। कुंडली में गुरु की स्थिति देखकर ही सोना धारण करना चाहिए।

किस उंगली में पहनें

सोने की अंगूठी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली में पहननी चाहिए। इससे जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं और लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि रिंग फिंगर की नसें सीधे दिल से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसमें सोने की अंगूठी पहनने से न केवल धन लाभ होता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। इसके अलावा छोटी उंगली (लिटिल फिंगर) में भी सोने की अंगूठी पहनना शुभ माना जाता है।

इस उंगली में भी ना पहनें

ज्योतिष के अनुसार, मिडिल फिंगर यानी मध्य उंगली में सोने की अंगूठी पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मिडिल फिंगर शनि ग्रह से जुड़ी होती है और इसमें सोने की अंगूठी पहनने से शनि और सूर्य का टकराव हो जाता है। इसका असर आपके जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है। इससे धन हानि, परेशानियां और रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए कभी भी गलती से भी मिडिल फिंगर में सोने की अंगूठी न पहनें।

अंगूठे में भी ना पहनें

इसके अलावा सोने की अंगूठी को अंगूठा में भी नहीं पहनना चाहिए। अंगूठा चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर आप अंगूठे में कोई अंगूठी पहनना चाहते हैं तो चांदी की अंगूठी पहनें, ये शुभ मानी जाती है।

सोना कब करें धारण?

गुरु से संबंधित होने के कारण सोने को गुरुवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, इसे धारण करने से पहले शुद्धि करना जरूरी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, रविवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन सोना धारण करना बेहद शुभ माना जाता है।

सोना कैसे करें धारण?

सोना अंगूठी या चेन के रूप में धारण किया जा सकता है।

गंगाजल, दूध और शहद से पहले सोने की शुद्धि करें।

फिर इसे विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दें।

विधिवत पूजा-अर्चना करें। कुछ देर के बाद किसी भी उंगली में धारण कर लें।