अगर ऐसी है भाग्य रेखा तो बुढ़ापे में भी पैसा कमाते हैं ऐसे लोग, पढ़ें कैसी होनी चाहिए भाग्य रेखा
Hastrekha tips, fate line: कैसी फेट लाइन वाले बुढ़ापे तक पैसा कमाता है। इसके अलावा बिजनेस और कला किसमें इन लोगों को लाभ होता है।
अगर माइंड लाइन छोटी है तो आपको जल्द गुस्सा है, अगर पतली है, तो आप हर छोटी बात को चेक करेंगे। अगर लंबी है तो आप बिना लॉजिक के बात नहीं करेंगे। अगर ये झुक जाए तो आपको आध्यात्मिकता और सपने आने लगते हैं। ये तो बात है माइंड लाइन की , इसी तरह फेट लाइ भी होती है। अगरआपके हाथ की फेट लाइन कहीं से पतली है, कहीं से कट रही है, कहीं से मोटी है और कहीं से कटी नहीं है तो इसके अपने मायने होते हैं। आपके करियर से लेकर धन के मामले में काफी कुछ ये बताती है। आज हम बात करेंगे फेट लाइन के बारे में अगर आपकी फेट लाइन किसी और रेखा से जाकर मिल रही है या इससे कोई और रेखा मिल रही है, तो क्या करेंगे। आइए इसी के बारे में जानते हैं।
भाग्य-रेखा शनि-क्षेत्र से ऊपर जा रही है तो बुढ़ापे में पैसा मिलता है?
यदि भाग्य-रेखा शनि-क्षेत्र या गुरुक्षेत्र से भी ऊपर जाती है तो इससे साफ साफ कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भी पैसा कमा सकता है। अगर यहां तक भाग्य-रेखा न पहुंचे तो. जवानी में कमाया हुआ ही धन वो खाता है।
सूर्य क्षेत्र पर जा रही है फेट लाइन की ब्रांच तो किसमें सफलता
अगर फेट लाइन से दो रेखा निकल रही हैं और एक रेखा निकलकर सूर्य-क्षेत्र पर जा रही है तो ऐसे लोगों को कला, व्यापार आदि में सफलता हासिल होती है। अगर आपकी हाथ में अनामिका का पहला पर्व लम्बा होता है तो कला, अगर द्वितीय पर्व लम्बा हो तो व्यापार में आप सफलता पाते हैं। इसलिए हाथ में देखना चाहिए कि फेट लाइन की ब्रांच कहां जा रही है।
बुध क्षेत्र पर जा रही है फेट लाइन की ब्रांच तो किसमें सफलता
इसी तरह अगर फेट लाइन भाग्य-रेखा से कोई शाखा निकलकर बुध के क्षेत्र पर जा रही है तो व्यापारिक सफलता ही आपको मिल सकती है। ऐसे जातक मे व्यापारिक बुद्धि में महारत हासित होती है। इसी तरह अगर भाग्य-रेखा से कोई शाखा निकल कर शीर्ष-रेखा का छूती है तो अपनी बुद्धि के कारण जातक को सफलता मिल सकती है। इसलिए हाथ देखते समय भाग्य रेखा का खास ध्यान देना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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