Which eight Siddhis has Hanuman ji attained Know its meaning
हनुमान जी को कौन सी आठ सिद्धियां प्राप्त हैं? जानिए इनके मायने

हनुमान जी को कौन सी आठ सिद्धियां प्राप्त हैं? जानिए इनके मायने

संक्षेप:

8 सिद्धियों में एक है ईशीत्व सिद्धि। इसकी मदद से हनुमानजी को दैवीय शक्तियां मिली थी। इसे पाने वाला ईश्वर समान पूजनीय माना जाता है। क्योंकि ईशीत्व का मतलब है ईश्वर स्वरूप हो जाना। हनुमान जी खुद भगवान शिव के अवतार हैं।

Feb 04, 2026 03:35 pm IST
हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें बजरंबली के 8 सिद्धियों का जिक्र किया गया है। यह चौपाई है- अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता।। इसका अर्थ है कि हे पवनपुत्र, माता जानकी ने आपको ऐसा वरदान किया है, जिसके कारण आप अपने किसी भी भक्त को आठों सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली को प्राप्त ये 8 सिद्धियां कौन-कौन सी हैऔर इनका इस्तेमाल उन्होंने कब-कब किया है?

ये हैं 8 सिद्धियां-

1. अणिमा

2. महिमा

3. गरिमा

4. लघिमा

5. प्राप्ति

6. प्राकाम्य

7. ईशित्व

8. वशीत्व।

कब-कब हुआ 8 सिद्धियों का इस्तेमाल

अणिमा
पहली सिद्धि है- अणिमा। इसके अर्थ है कि अणु से भी छोटा करना। इस सिद्धि के मदद से हनुमान जी अणु से भी छोटे होकर इधर-उधर विचरण किया करते थे। इस सिद्धि से जुड़ा एक पौराणिक किस्सा मुझे याद है जब हनुमान जी को विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना था, माता सीता के बारे में पता करने तब समुद्र के बीच में उन्हें एक विशाल राक्षसनी सुरसा ने रोक लिया था। इस वक्त हनुमान जी ने खुद को छोटा कर सुरसा के मुंह प्रवेश किया और वापस निकल आए।

महिमा
दूसरी सिद्धि महिमा है। यह सिद्धि अणिमा के बिल्कुल उलट है। जिस प्रकार अणिमा सिद्धि छोटा कर देती है उसी प्रकार महिमा सिद्धि इसका ठीक उलट बड़ा कर देती है। हनुमान जी ने इस शक्ति का प्रयोग सुरसा के सामने किया था और इसके बाद अशोक वाटिका में हनुमान जी ने इस सिद्धि के प्रयोग से खुद को आकाश जितना बड़ा कर लिया था।

गरिमा
तीसरी सिद्धि गरिमा है। इस सिद्धि के जरिए शरीर को असीमित रूप से भारी बनाया जा सकता है। भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था, इस शक्ति से भीम हनुमान जी की पूंछ को टस से मस नहीं कर पाए थे।

लघिमा
इसके बाद लघिमा सिद्धि है। इसके सहारे हनुमानजी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर लेते थे जैसे कोई तिनका हो। लघिमा और अणिमा का उपयोग कर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पत्तों पर बैठकर माता सीता को अपना परिचय दिया था।

प्राप्ति सिद्धि
इस सिद्धि के दम पर वह हर चीज प्राप्त की जा सकती है जिसकी आपको इच्छा है। बेजुबान पक्षियों की भाषा समझना, आने वाले वक्त को देख लेना में ये सिद्धि सहायक है।

प्राकाम्य
एक सिद्धि प्राकाम्य है। इसके सहारे अपनी हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है। आकाश की ऊंचाईयों और पाताल की गहराईयों तक पहुंचा जा सकता है। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने वेश बदलने के लिए कई बार किया। साथ ही इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी चिरकाल युवा रहेंगे। हनुमान जी 7 चिरंजीवियोंमें से भी एक हैं जो कि हर काल में धरती पर रहेंगे।

ईशीत्व
इस सिद्धि की मदद से हनुमानजी को दैवीय शक्तियां मिली थी। इसे पाने वाला ईश्वर समान पूजनीय माना जाता है। क्योंकि ईशीत्व का मतलब है ईश्वर स्वरूप हो जाना। हनुमान जी खुद भगवान शिव के अवतार हैं।

वशीत्व
आठवीं सिद्धि वशीत्व है। वशीत्व का अर्थ है किसी को वश में कर लेना। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी ने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है। वे खुद के मन पर भी नियंत्रण रखते हैं। इससे पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी को वश में कर अपने मन मुताबिक कार्य करवाए जा सकते हैं

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
