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Astrology Tips: धातु के कछुए के रिंग इन 4 राशियों के लिए नहीं मानी जाती है शुभ

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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धातु के कछुए वाली अगूंठी का चलन बहुत है लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता है। जानिए आखिर किन 4 राशियों को इस अगूंठी को पहनने से बचना चाहिए?

Astrology Tips: धातु के कछुए के रिंग इन 4 राशियों के लिए नहीं मानी जाती है शुभ

इन दिनों कछुए वाली रिंग का खूब चलन है। कुछ लोग इसे फैशन और ट्रेंड के नाम पर पहनते हैं तो वहीं कुछ इसे तरक्की और लक के लिए पहनते हैं। फेंगशुई में कछुए वाली अगूंठी को पहनने से कई फायदे मिल सकते हैं। दूसरी ओर इसे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इसे काफी शुभ माना जाता है। हालांकि ये हर किसी को सूट नहीं करती है। जिस तरह से हर रत्न सभी को सूट नहीं करते हैं ठीक उसी तरह कछुए वाली रिंग भी कुछ राशियों के लिए सही नहीं मानी जाती है। अब ऐसे में कोई बिना सोचे-समझे ही इसे धारण कर लेगा तो उसकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जानिए आखिर किन लोगों को कछुए वाली अगूंठी पहनने से बचना चाहिए?

कछुए वाली अगूंठी पहनने के फायदे

1. जिंदगी की कई समस्याएं धीरे-धीरे दूर होने लगेगी।

2. कछुए वाली अगूंठी को पहनने से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा।

3. जिंदगी से नेगेटिविटी काफी हद तक कम होगी।

4. घर में सुख-समृद्धि के साथ-साथ खुशहाली का आगमन होगा।

कछुए वाली अगूंठी ना पहनें ये 4 राशियां

मेष राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि वालों को कछुए वाली रिंग पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे काम अटक सकते हैं और बार-बार ऐसी बाधाएं आ सकती हैं जिससे सब उलझ सकता है। ऐसे में इस राशि के लोग मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन रिजल्ट मिलने में समय लग सकता है। माना जाता है कि इस राशि के लोग कछुए की अगूंठी पहनेंगे तो मंगल दोष लगने के चांस रहते हैं।

ये भी पढ़ें:फेंगशुई टिप्स: पानी से भरा क्रिस्टल कछुआ देगा खूब फायदे, जानें रखने का सही तरीका

कन्या राशि

इस राशि के लोगों को भी बिना किसी ज्योतिषी के सलाह के कछुए वाली अगूंठी नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे नौकरी से लेकर बिजनेस और रोजमर्रा के काम में रुकावट पैदा हो सकती है। ऐसे में कन्या राशि वालों कछुए की अगूंठी नहीं पहननी चाहिए।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए कछुए की अगूंठी सही नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि इससे इस राशि के जातकों की उलझन बढ़ सकती है। वहीं हर वक्त बैचेनी सी महसूस हो सकती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस राशि के लोगों के रिश्ते पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:फेंगशुई टिप्स: धातु के कछुए की रिंग देगी खूब फायदे, जानें पहनने का सही तरीका

मीन राशि

कछुए वाली अगूंठी पहनने में मीन राशि वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। ज्योतिषीय मान्यता है कि इस अगूंठी को पहनने से मीन राशि वालों को मेहनत का पूरा-पूरा फल कभी नहीं मिलेगा। जब मीन राशि वाले इस अगूंठी को पहनते हैं तो उनका गुरु ग्रह इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में कोई भी काम नहीं बनेगा।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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