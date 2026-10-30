ऐसे लाइन जिसके हाथ में हो, उसके पास टिकता है पैसा और अपार संपत्ति कमाता है
Money Line : आज हम उस लाइन के बारे में बात करेंगे जो हाथ में धन की स्थिति को बताती है। जिनके हाथों में होती है वो अपार संपत्ति कमाते हैं।
जब बात पैसे की आती है तो हर कोई धन पाने के लिए हमेशा उत्सुक होता है, लेकिन कहा जाता है कि भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम जितनी मेहनत करेंगे, उतना पैसा मिलेगा। आज हम आपको धन रेखा के बारे में बताएगें। ये कहा होती है और कहां बनती हैं और इसे क्या असर होता है। यहां पढ़ें। इस रेखा को हम भाग्य रेखा, शनि रेखा और धन रेखा भी कहते हैं। ये आपकी लाइफ में शान ओ शोकत आती है।
हथेली में कहां बनती है धन रेखा
आपको बता दें कि धन रेखा आपके हाथ में हथेली से शुरू होती है। यहरेखा हमारी कलाई से शुरू होती है और मध्यमा उंगली तक जाती है। कहीं लोगोंके यह रेखा शनि पर्वत तक जाती है। हथेली में धन रेखा बुध पर्वत के नीचे पाई जाने वाली रेखा को धन रेखा कहा जाता है। कहा जाता है कि जिसके हाथ में धन रेखा होती है, उसके हाथ में पैसों की स्थिति को वो बताती है। यह बताती है कि आप किस उम्र तक कितना धन कमाएंगे और किस उम्र में आप धनवान बनेंगे। आपके पास पैसा टिकेगा या नहीं। इसके अलावा आप अपार संपत्ति के मालिक कब बनेंगे। आइए जानें इस रेखा के बारे में
अगर हाथ में नहीं है धन रेखा तो
आपको बता दें कि अगर धन रेखा नहीं तो यह बाद में भी बनती है। इसके अलावा अगर किसी के हाथ में साफ धन रेखा है और मोटी जो स्पष्ट दिख रही है तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अचानक पैसा पाता है। उसे बड़ी सफलता मिलती है। यह रेखा कई लोगों के हाथों में नहीं भी होती है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि उनके पास पैसा नहीं आएगा या फिर वो हमेशा गरीब रहेंगे। हथेली पर मौजूद अन्य पर्वत और रेखाएं भी आपकी आर्थिक स्थिति के संकेत देती हैं।
आपकी हाथ की धन रेखा की तीन कंडीशन क्या कहती हैं?
जिस व्यक्ति कि हथेली में धन रेखा साफ और गहरी होती है, तो समझ लें कि आपके पास पैसों की कमी नहीं होनी वाली है। आप लाइफ में सही फैसले करेंगे और सही तरीके से धन कमाएंगे। लेकिन इसके लिए मेहनत करना नहीं छोड़ना है। मेहनत से ही धन आता है।
अगर किसी की हथेली में धन रेखा कहीं से कट रही है और इसके कटने से एक मनी ट्रायंगल बन रहा है तो तो इससे जीवन में बड़ा धन मिलता है, ऐसे लेगों के पास पैसा टिकता है। ये लोग पैसा अधिक खर्च नहीं करते हैं। लेकिन ये मनी ट्रायंगल कहीं से खुला नहीं होना चाहिए।
अगर कोई रेखा धन रेखा से निकलकर सीधे ऊपर की तरफ जाती है, तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के कारण सफल होता है और जीवन में सभी अपार संपत्तियों का मालिक बनता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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