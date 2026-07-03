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Palmistry:कहां है आपके हाथ में केतु पर्वत, कैसा पर्वत आपको बनाता है भाग्यशाली

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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palmistry in hindi: आपके हाथ का केतु पर्वत कैसे आप पर असर डालता है, कहां होता है, हस्तरेखा के अनुसार इसके बारे में काफी कुछ आप जान सकते हैं।

Palmistry:कहां है आपके हाथ में केतु पर्वत, कैसा पर्वत आपको बनाता है भाग्यशाली

केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, आपकी कुंडली में तो इसका असर होता है, लेकिन आपकी हथेली से भी आपके भाग्य पर ये असर डालता है। केतु के असर की बात करें तो केतु मोक्ष, वैराग्य, आध्यात्मका कारक है। आपके हाथ में केतु पर्वत कहां है और आपके हाथ में केतु अगर शुभ है तो आपको यह भाग्यशाली बनाता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यह शुभ नहीं है तो आपको ये कई तरह की परेशानियां देता है। सबसे पहले जानें ये पर्वत कहां होता है.

आपके हाथ में केतु पर्वत कहां हैं?

अगर आप भी अपने हाथ में केतु का पर्वत देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि केतु पर्वत कलाई में मणिबंध के ठीक ऊपर बीच में स्थित होता है। यह हथेली के नीचे शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में होता है। अधिकतर लोगों की भाग्यरेखा इसी पर्वत से शुरू हो रही होती है। आपके ऊपर इस ग्रह का असर 5 साल से लेकर 20वें साल तक सबसे अधिक दिखाई देता है। यहां पढ़ें कि केतु किसके लिए भाग्यशाली है और किसके लिए भाग्यशाली नहीं

कैसे केतु पर्वत बनाता है भाग्यशाली?

जैसे राहु फल देता है, वैसे ही केतु भी फल देता है। यह पर्वत उन्नत एवं पुष्ट होता है और अगर इस पर्वत पर माग्य रेखा भी स्पष्ट और गहरी दिखाई दे रही होती है तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली होता है और अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति को सभी तरह के सुख मिलते हैं।

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अगर आप गरीब घर में भी पैदा हुए हो, तब भी आप अमीर होते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए ऐसा पर्वत आपको लकी बनाता है और आपको लाभ देता है।

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कैसा केतु पर्वत आपको परेशानी देता है?

यह पर्वत बहुत ऊपर ऊठा है और भाग्य रेखा बहुत कमजोर है तो बुरे दिन देखने पड़ते हैं। ठीक इसके उलट यह पर्वत अविकसित हो और भाग्य रेखा प्रबल भी हो तो भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती है। लकी होने के लिए आपके केतु पर्वत का विकसित होना और साथ ही भाग्य रेखा भी साफ दिखना जरूरी है, तभी व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ सकता है। इसलिएकेतु पर्वत का पुष्ट होना जरूरी है। इसके साथ ही भाग्य रेखा का भी मजबूत होना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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