Hindi Newsधर्म न्यूज़Where and with what materials should you make a Swastika at home know benefits and rules
घर में कहां और किस चीज से बनाएं स्वास्तिक? जानिए लाभ व नियम

घर में कहां और किस चीज से बनाएं स्वास्तिक? जानिए लाभ व नियम

संक्षेप:

Jan 01, 2026 05:43 pm IST
हिंदू धर्म में बेहद पवित्र चिह्न हैं। इन्हीं में से एक है स्वास्तिक। किसी भी शुभ कार्य, पूजा-पाठ या भी त्योहारों में सबसे पहले स्वास्तिक बनाने की परंपरा है, जो सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। लेकिन इसे कई चीजों से बनाया जाता है। साथ ही इसे बनाने के नियम भी हैं। चलिए जानते हैं कि इसका क्या महत्व है और इस चिह्न को क्यों बनाया जाता है?

स्वास्तिक शब्द संस्कृत के 'सु' (शुभ) और 'अस्ति' (होना) से मिलकर बना है, जिसका मतलब है शुभ होना। यह चार दिशाओं और चार तत्वों (अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी) का प्रतीक है। वास्तु और ज्योतिष में इसका खास महत्व होता है। ऐसे में इसे शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि यह हमारे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा शक्ति को बाहर कर सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वास्तिक भगवान गणेश का स्वरूप है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले इस चिह्न को बनाया जाता है।

वास्तु शास्त्र में स्वास्तिक को ऊर्जा संतुलन का प्रतीक माना जाता है। घर या ऑफिस में स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर स्वास्तिक को सही तरीके से बनाया जाए, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता हैं। स्वास्तिक चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है और घर या ऑफिस में ऊर्जा को संतुलित करता है। सही दिशा में स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। इस फोटो गैलरी में स्वास्तिक बनाने का सही नियम और जगह ताकि जीवन में सकारात्मक बदलाव आएं।

स्वास्तिक बनाने के नियम
स्वास्तिक को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर बनाएं। स्वास्तिक को उल्टा न बनाएं, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसे कुमकुम, हल्दी, चंदन या रंगों से बनाएं। इसे नियमित रूप से साफ करें और समय-समय पर नया बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय मन में सकारात्मक विचार रखें और शुभ मंत्रों का जाप करें, जैसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' यह इसके प्रभाव को बढ़ाता है।

किस चीज की बनाएं स्वास्तिक
स्वास्तिक चिह्न पूजा के दौरान विशेष स्थान विशेष वस्तु, घर के मुख्य द्वार या दीवारों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और घी सहित कई सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप चंदन से स्वास्तिक बना सकते हैं। वहीं दीवारों में ज्यादातर स्वास्तिक हल्दी से सिंदूर से बनाए जाते हैं।

लाभ
स्वास्तिक लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है। यह पारिवारिक कलह को कम करता है और रिश्तों में प्रेम बढ़ाता है। आर्थिक समस्याओं में सुधार होता है, और व्यवसाय में तरक्की मिलती है। स्वास्तिक नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर मन को शांत रखता है। यह घर में सकारात्मक माहौल बनाता है, जिससे स्वास्थ्य और मानसिक शांति में वृद्धि होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
