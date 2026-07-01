2027 में साढ़ेसाती की चपेट में आएगी वृषभ राशि, पंडित जी से जानें 7.5 वर्ष शनि का कैसा रहेगा प्रभाव?
Vrishabh rashi par shani ki dasha: वृषभ राशि पर अगले साल शनि की साढ़ेसाती शुरू होगी। शनि की साढ़ेसाती के दौरान व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानें वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा साढ़ेसाती का समय और कैसे मिलेंगे फल।
Vrishabh Rashi Par Sade Sati ka Prabhav 2027: वृषभ राशि पर साल 2027 में शनि कीसाढ़ेसाती प्रारंभ होगी। साढ़ेसाती के तीन चरण होते हैं, प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष का होता है। इस तरह से साढ़ेसाती की कुल अवधि 7.5 वर्ष की होती है। साढ़ेसाती के दौरान व्यक्ति को कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। वृषभ राशि पर शुक्र का आधिपत्य है। ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि के प्रभाव से प्रभावित होने जा रही वृषभ राशि के लिए साढ़ेसाती थोड़ा राहत भरी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि शनि और शुक्र एक-दूसरे के अनुकूल हैं। आइए जानते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय से शनि की साढ़ेसाती का वृषभ राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।
वृषभ राशि पर साढ़ेसाती कब शुरू होगी:
ज्योतिष के अनुसार, वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती 3 जून 2027 को प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन ही शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे। 20 अक्टूबर 2027 को शनि मीन राशि में वापस आ जाएंगे, जिससे वृषभ राशि से कुछ समय के लिए साढ़ेसाती का प्रभाव हट जाएगा। शनि 23 फरवरी 2028 को फिर से मेष राशि में आएंगे, जिससे वृषभ राशि पर साढ़ेसाती प्रारंभ होगी।
वृषभ राशि से कब हटेगी शनि की साढ़ेसाती:
वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण 20 मई 2032 को प्रारंभ होगा और 12 जुलाई 2034 को साढ़ेसाती से छुटकारा मिल जाएगा।
वृषभ राशि पर कैसा पड़ेगा शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के मेष राशि में जाते ही वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और शनि के बीच मित्रता का भाव है। इसलिए अन्य राशियों की तुलना में वृषभ राशि के लिए साढ़ेसाती का समय थोड़ा कम कष्टकारी हो सकता है। साढ़ेसाती के दौरान व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशानियां या चिताएं झेलनी पड़ती हैं।
पंडित उपाध्याय के अनुसार, वृषभ राशि के लिए शनि द्वादश भाव के होंगे, इसलिए थोड़ा कष्ट पहुंचाएंगे। शनि साढ़ेसाती का पूर्ण काल साढ़े सात वर्ष का होता है। लेकिन साढ़ेसाती के हर चरण में शनि अलग-अलग परिणाम प्रदान करते हैं। शनि न्याय देवता है, इसलिए उनके शुभ-अशुभ परिणाम जातक के कर्म पर भी निर्भर करते हैं।
वृषभ राशि के लिए कैसे रहेंगे शनि साढ़ेसाती के 7.5 वर्ष:
पंडित जी के अनुसार, वृषभ राशि वालों को साढ़ेसाती के दौरान बनते हुए कार्यों में बाधाओं या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के लिए द्वादश भाव का शनि कभी बहुत ज्यादा नुकसान या फायदा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन परेशानी भरा समय रह सकता है। बाहरी रिश्ते खराब कर सकता है। शारीरिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। सिरदर्द की समस्या बनी रह सकती है। खर्च की अधिकता रहेगी। अनाप-शनाप खर्चे हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति उतार-चढ़ाव भरी रहेगी। लेकिन शनि वृषभ राशि वालों के लिए शुभ परिणाम भी देंगे। इस समय आपके बाहरी संबंध यानी विदेश में व्यापार करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होंगे। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी।
शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव के उपाय-
ज्योतिष शास्त्र में शनि की साढ़ेसाती से बचने के लिए कुछ नियमित और व्यावहारिक उपाय कारगर माने गए हैं। शनि कृपा पाने के लिए और प्रकोप से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं।
1. शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल की दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए।
2. शनि कृपा पाने के लिए प्रतिदिन ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए।
3. मान्यता है कि शनि छाया दान से भी प्रसन्न होते हैं। शनिवार को एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें चेहरा देखें और किसी भी शनि मंदिर में दान कर दें।
4. शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले जूते और चप्पल का दान करें।
5. शनिवार के दिन गरीब या जरूरतमंद को काली उड़द की दाल, लोहा, काले कपड़े और काले तिल का दान करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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