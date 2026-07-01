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जीभ पर कब बैठती हैं सरस्वती मां? इस दौरान इन 5 बातों का रखें ध्यान

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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क्या सच में कभी जीभ पर सरस्वती मां बैठती हैं? जानें इस मान्यता से जुड़े महत्व को और इन 5 बातों को जिनका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है।

जीभ पर कब बैठती हैं सरस्वती मां? इस दौरान इन 5 बातों का रखें ध्यान

आपने घर के बड़ों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि सोच-समझकर बोला करो पता नहीं कब जीभ पर सरस्वती मां बैठी हों। बता दें कि ये सिर्फ एक कहावत ही नहीं है बल्कि हमारी मान्यताओं से जुड़ा एक सच है। ऐसी मान्यता है कि एक खास समय पर मुंह से निकली हर बात सच हो सकती है। ऐसे में इस दौरान कभी भी गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए और ना ही किसी के लिए बद्दुआ देनी चाहिए। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार सरस्वती मां हमारी जीभ पर ब्रह्म मुहूर्त पर बैठती हैं। ये सूर्योदय से डेढ़ घंटे पहले का समय होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दौरान हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए?

1. अच्छा-अच्छा बोलें

ब्रह्म मुहूर्त के दौरान लोग मेडिटेशन करते हैं। मंत्रों का जाप करते हैं। अगर आप इस समय जगते हैं तो हमेशा पॉजिटिव बातें ही करें। मुंह से कभी भी नेगेटिव चीजें ना बोलें। इस दौरान अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करें। आप इस तरह की बातें कह सकते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा। सब कुछ मेरे फेवर में होगा। आज हर किसी के साथ मैं अच्छा से पेश आऊंगी या फिर आऊंगा। बता दें कि इस दौरान कही गई ये बातें आपके पूरे दिन को अच्छी तरह से शेप कर सकती हैं।

2. किसी को भी बद्दुआ ना दें

अब अगर किसी को ये लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में कही गई बात सच हो सकती है और वो इंसान किसी के लिए बुरा-बुरा कहने लगे तो ये सही है। यहां पर ये समझ लें कि अगर आप किसी के लिए बद्दुआ देंगे तो इसका असर आपकी भी जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आपको किसी के लिए अच्छा नहीं बोलना है तो उसके लिए बुरा भी ना कहें। ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ पॉजिटिव सोच रखें।

3. भगवान का नाम लें

ब्रह्म मुहूर्त वाला समय सबसे शांत होता है। इस दौरान मां सरस्वती या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका ध्यान लगाएं। मान्यता है कि इससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आप हो सके तो इस दौरान किसी मंत्र का जाप भी करेंगे तो अच्छा होगा।

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4. ब्रह्म मुहूर्त में करें पढ़ाई

स्टूडेंट्स के लिए ब्रह्म मुहूर्त वाला समय सबसे बेस्ट है। अगर कुछ पढ़ना है तो इससे सही समय कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कोई भी वक्त चुन सकते हैं। अगर इस दौरान आप चीजें याद करते हैं तो माना जाता है कि वो चीज लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी।

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5. ब्रह्म मुहूर्त में झूठ ना बोलें

ब्रह्म मुहूर्त का कनेक्शन मां सरस्वती से है तो इस दौरान झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। सोच-समझकर बोलें और इस दौरान दूसरों का सम्मान करें। इन बातों को अमल में लाकर आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बना सकते हैं।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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