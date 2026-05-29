Vat Purnima 2026: अधिक मास में नहीं रखा जाएगा वट पूर्णिमा व्रत, दूर कर लें कंफ्यूजन, जानिए इस पर्व की सही तारीख
Vat Purnima 2026: ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साल 2026 में ज्येष्ठ मास में पुरुषोत्तम मास लगने के कारण महिलाओं में काफी कन्फ्यूजन है कि वट पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा? आइए जानते हैं इस पर्व की सही तिथि और पूजा विधि के बारे में विस्तार से।
वट पूर्णिमा या वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। लेकिन साल 2026 में अधिक मास लगने के कारण इस व्रत की तिथि को लेकर काफी कन्फ्यूजन है। कई महिलाएं सोच रही हैं कि क्या 30 मई को वट पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा या फिर बाद में? आइए इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हैं।
वट पूर्णिमा व्रत 2026 की सही तारीख
पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 30 मई 2026 को है, लेकिन इस बार ज्येष्ठ मास में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा। अधिक मास में वट पूर्णिमा व्रत नहीं रखा जाता है। इसलिए वट पूर्णिमा व्रत 29 जून 2026 को रखा जाएगा। यह तिथि अधिक मास के बाद की ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जो व्रत के लिए मान्य है।
वट पूर्णिमा व्रत का महत्व
वट पूर्णिमा व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद यमराज से उन्हें वापस दिलाया था। इसी प्रेरणा से महिलाएं इस व्रत को अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए रखती हैं।
वट पूर्णिमा पूजा विधि
वट पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल या पीले वस्त्र पहनें। 16 शृंगार करें। एक बांस की टोकरी में सात प्रकार के अनाज, फल, फूल, रोली, कुमकुम, कच्चा सूत, दीपक, साड़ी और शृंगार सामग्री रखें। वट वृक्ष के पास जाकर दीपक जलाएं, वृक्ष की परिक्रमा करें और कच्चा सूत लपेटें। वट वृक्ष पर कुमकुम-हल्दी का तिलक करें, चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। पति के पैर छूकर उन्हें प्रसाद दें और बांस के पंखे से हवा करें। पूजा के दौरान सावित्री-सत्यवान की कथा सुनें।
अधिक मास में व्रत क्यों नहीं रखा जाता?
अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह मास पवित्र कार्यों के लिए नहीं, बल्कि दोष निवारण और शुद्धिकरण के लिए होता है। इसलिए वट पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत को अधिक मास के बाद रखा जाता है। अधिकमास में वट पूर्णिमा का व्रत रखने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है, जबकि 29 जून को रखने से श्रद्धा और नियम के साथ व्रत सफल होता है।
वट पूर्णिमा व्रत के नियम और सावधानियां
यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत के दौरान चावल, नमक, अनाज और फलाहार से परहेज करें। अधिक मास में व्रत ना रखकर सही तिथि पर रखने से फल अधिक मिलता है।
वट पूर्णिमा व्रत पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए महिलाओं का प्रेम और समर्पण दर्शाता है। साल 2026 में अधिक मास के कारण इस व्रत की तारीख 29 जून 2026 हो गई है। 30 मई को व्रत ना रखें। सही तिथि पर श्रद्धा से व्रत सावित्री माता की कृपा जरूर मिलेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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