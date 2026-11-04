Tulsi Vivah Date: नवंबर में तुलसी विवाह कब है? जानें आसान विधि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व
Tulsi Vivah ki vidhi and date: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जानें नवंबर में तुलसी विवाह किस दिन है?
Tulsi Vivah kis din hai 2026: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। जिसमें माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। यह पर्व देवउठनी एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। कुछ जगहों पर तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है, जबकि कुछ द्वादशी तिथि के दिन करते हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शास्त्रों में तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाना उत्तम माना गया है। द्वादशी तिथि का मान्य 21 नवंबर 2026 को रहेगा, इसलिए तुलसी विवाह भी 21 नवंबर 2026 को ही मनाया जाएगा। तुलसी विवाह हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। जानें तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और विधि।
घर पर तुलसी विवाह कैसे कराएं:
तुलसी के पौधे को आंगन, छत या पूजा स्थल पर एक साफ चौकी पर रखें। इसके बाद तुलसी के गमले के चारों ओर गन्ने से सुंदर मंडप सजाएं और उस पर हल्दी का लेप करें। तुलसी के पास भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप को विराजित करें। अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा भी रख सकते हैं। तुलसी माता को सुहाग का सामान अर्पित करें और फूल-माला चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम और तुलसी माता को हल्दी और चंदन का लेप लगाएं। शालिग्राम भगवान की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए तिल का उपयोग करें। अब परिवार का कोई पुरुष सदस्य शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। अंत में कपूर और धूप जलाकर आरती उतारें और भोग लगाएं।
तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 2026:
हिंदू पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि 21 नवंबर 2026 को सुबह 06 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी और 22 नवंबर को सुबह 04 बजकर 56 मिनट पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:40 बजे से 05:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:42 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 05:25 बजे से शाम 06:13 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम 05:25 बजे से शाम 07:49 बजे तक रहेगा।
तुलसी विवाह का महत्व:
मान्यता है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ तुलसी विवाह करवाता है उसे कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। तुलसी विवाह कराने से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि इस पूजा को करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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