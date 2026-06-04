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June Amavasya: जून में सोमवती अमावस्या कब है? सुख-सौभाग्य पाने के लिए करें ये 5 आसान उपाय

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Somvati amavasya date and dhan labh upay: अधिकमास हर तीन साल में एक बार आता है। हिंदू धर्म में अधिकमास में आने वाली अमावस्या तिथि का खास महत्व है। इस बार अधिकमास में सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। जानें सोमवती अमावस्या की तारीख और धन लाभ के उपाय।

June Amavasya: जून में सोमवती अमावस्या कब है? सुख-सौभाग्य पाने के लिए करें ये 5 आसान उपाय

June me amavasya kab hai 2026: अधिकमास में साल 2026 की पहली सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में यह तिथि अत्यंत शुभ और पावन मानी गई है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितरों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अधिकमास अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर किए गए स्नान-दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन सुख-समृद्धि पाने के लिए कुछ उपायों को भी लाभकारी माना गया है। जानें जून में सोमवती अमावस्या कब है, स्नान-दान का शुभ मुहूर्त और सुख-सौभाग्य पाने के उपाय।

जून में सोमवती अमावस्या कब है:

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या तिथि 14 जून को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर प्रारंभ होगी और 15 जून को सुबह 08 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण सोमवती अमावस्या 15 जून 2026, सोमवार को मनाई जाएगी।

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सोमवती अमावस्या स्नान-दान का शुभ मुहूर्त 2026:

सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 03 मिनट से सुबह 04 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 05 बजकर 23 मिनट से सुबह 07 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 54 मिनट से दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11 बजकर 28 मिनट से दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक रहेगा।

सोमवती अमावस्या का महत्व:

मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पति-पत्नी साथ में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो वैवाहिक जीवन से जुड़ा हर संकट दूर होता है। परिवार में सुख-शांति और खुशहाली आती है। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। सोमवती अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि का आशीष प्रदान करते हैं।

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धन-सौभाग्य के लिए सोमवती अमावस्या को करें ये उपाय-

1. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या तिथि के दिन गेहूं के आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानी समाप्त होती है।

2. अमावस्या के दिन तुलसी पूजन अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

3. अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में काले धागे की बत्ती और थोड़ा सा केसर डालने से मां लक्ष्मी की कृपा से सुख-सौभाग्य मिलता है।

4. मान्यता है कि इस दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करने और उसकी परिक्रमा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है।

5. सोमवती अमावस्या के दिन सफेद मिठाई, अन्न, तिल,कपड़े और जूते-चप्पल आदि का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख-समृद्धि आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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