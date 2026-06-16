कब है रंभा तीज और विनायकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, इस वीक का वीकली पंचांग
इस वीक रंभा तीज और गणेश चतुर्थी व्रत है। इस दिन का पंचांग और तिथि जानने के लिए और इस व्रत में क्या होता है. यहां पढ़ें
इस वीक रंभा तीज है। यह व्रत 17 जून को रखा जाएगा। इसके बाद विनायकी चतुर्थी व्रत है, इसमें पूरे दिन व्रत रहकर शाम को गणेश जी और चांद का पूजन कर व्रत खोला जाता है। इसमें गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है। इस वीक और कौन से योग और नक्षत्र है जो पंचांग में आपको ध्यान रखने चाहिए। 16 जून (मंगलवार) को द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि रात्रि 12.53 मिनट तक। द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ। चंद्रदर्शन।
रंभा तृतीया व्रत कब है?
17 जून (बुधवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि रात्रि 09.39 मिनट तक। रंभा तृतीया व्रत। महाराणा प्रताप जयंती। मोहर्रम (मु.) मास शुरु। हिजरी सन् 1448 प्रारंभ। 17 जून को रंभा तीज है, इस दिन मां पार्वती और शिवजी की पूजा होती है। महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। यह दिन अप्सरा रंभा को समर्पित है, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई थी।उत्तर प्रदेश और एमपी में यह व्रत खास तौर पर मनाया जाता है।
विनायकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत और गुरु पुष्य नक्षत्र का योग?
18 जून (गुरुवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि सायं 06.59 मिनट तक। विनायकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत इस दिन है, इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत किया जाता है। शाम को चंद्रमा दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी पर पुष्य योग का भी संयोग बन रहा है। यह बहुत ही शुभ योग है। इस दिन खरीददारी बहुत शुभ होती है। यह साल का अंतिम गुरु पुष्य योग है, यह योग बनता है जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में होते हैं। इसलिए यह योग भी बनता है। श्री गुरु अर्जुनदेव बलिदान दिवस भी इसी दिन है।
19 जून (शुक्रवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि सायं 05.00 बजे तक पश्चात षष्ठी तिथि। गंडमूल विचार। इस दिन गंडमूल है, अगर किसी बच्चे का जन्म इसमें होता है, तो उसके मूल शांत किए जाते हैं।
20 जून (शनिवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि अपराह्न 03.47 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि। अरण्य षष्ठी भी इस दिन मनाई जाती है। विंध्यवासिनी पूजा भी इस दिन है। गंडमूल प्रातः 09.26 मिनट तक।
21 जून (रविवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि अपराह्न 03.21 मिनट तक। भद्रा अपराह्न 03.21 मिनट से रात्रि 03.31 मिनट तक। सायन दक्षिणायन प्रारंभ।
22 जून (सोमवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि अपराह्न 03.41 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि। श्रीदुर्गाष्टमी। धूमावती जयंती। मेला क्षीर भवानी (काश्मीर)। शक आषाढ़ प्रारंभ।
-पं. ऋभुकांत गोस्वामी
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां