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अधिकमास में पद्मिनी एकादशी कब है? जानें सही तारीख, व्रत पारण का समय और धन लाभ के उपाय

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Padmini ekadashi 2026 May Date: हिंदू धर्म में अधिकमास माह में आने वाली एकादशी व्रत का खास महत्व है। जानें इस बार अधिकमास या पुरुषोत्तम माह में एकादशी व्रत कब रखा जाएगा।

अधिकमास में पद्मिनी एकादशी कब है? जानें सही तारीख, व्रत पारण का समय और धन लाभ के उपाय

Adhik maas mein padmini ekadashi kab hai 2026: एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। जब एकादशी व्रत अधिकमास में पड़ता है, तो इसका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि एकादशी व्रत और अधिक मास दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस समय अधिकमास चल रहा है। अधिकमास में आने वाले पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है। अधिकमास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी या मलमासी एकादशी भी कहा जाता है।

जानें अधिकमास में पद्मिनी एकादशी कब है, व्रत पारण का समय और धन लाभ के सरल उपाय।

पद्मिनी एकादशी कब है 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 26 मई 2026 को सुबह 05 बजकर 10 मिनट पर प्रारंभ होगी और 27 मई 2026 को सुबह 06 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी। उदयातिथि मान्य होने के कारण पद्मिनी एकादशी व्रत 27 मई को रखा जाएगा।

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पद्मिनी एकादशी पूजन मुहूर्त 2026: पद्मिनी एकादशी के दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 03 मिनट से सुबह 04 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 05 बजकर 25 मिनट से सुबह 05 बजकर 56 मिनट रहेगा। शाम के समय पूजन का शुभ समय शाम 07 बजकर 12 मिनट से रात 08 बजकर 13 मिनट तक रहेगा।

पद्मिनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 2026: पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 05 बजकर 25 मिनट से सुबह 07 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 07 बजकर 56 मिनट है।

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पद्मिनी एकादशी के दिन धन लाभ के उपाय-

1. अधिकमास की पद्मिनी एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन जल और दीप दान करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। और मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है।

2. मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर स्नान कराने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना लाभकारी माना गया है।

3. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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