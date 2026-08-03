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16 या 17 अगस्त कब है नागपंचमी? सालों बाद बन रहा अत्यंत दुर्लभ संयोग, जानें पूजन का उत्तम मुहूर्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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When is nag panchami 2026 Date and Time: सावन महीने में कई व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक नाग पंचमी का त्योहार भी शामिल है। जानें इस बार नाग पंचमी किस दिन मनाई जाएगी।

when is nag panchami 2026
अगस्त में नाग पंचमी 2026 कब है

Nag panchami 2026 kis din hai: हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी पर सालों बाद सावन के तीसरे सोमवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है। नाग पंचमी के दिन ही सावन सोमवार पड़ने से इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि सावन सोमवार व्रत और नाग पंचमी का एक साथ पड़ना भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा और उनका आशीर्वाद पाने का बहुत एक प्रभावशाली शुभ योग माना जाता है। जानें इस बार नाग पंचमी कब है, पूजन मुहूर्त और मनाने के पीछे का कारण।

नाग पंचमी कब है 2026:

इस बार नाग पंचमी का त्योहार 17 अगस्त 2026, सोमवार को मनाया जाएगा। सामान्य तौर पर नाग पंचमी का पर्व हरियाली तीज के दो दिन बाद आता है।

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नाग पंचमी पर बन रहे अत्यंत दुर्लभ संयोग:

नाग पंचमी पर शुभ और शुक्ल योग के साथ रवि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसके साथ ही सावन सोमवार व्रत होने से शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में रवि, शुभ और शुक्ल तीनों योग अत्यंत मंगलकारी और महत्वपूर्ण नित्य योग हैं। मान्यता है कि इन योग में किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यह योग किसी नए काम की शुरुआत के लिए अति उत्तम माने जाते हैं।

नाग पंचमी पर किसकी पूजा की जाती है:

नाग पंचमी के दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा का विधान है। भगवान शिव के गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि नागों की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।

नाग पंचमी पर शिव पूजन का शुभ मुहूर्त:

हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल पंचमी तिथि 16 अगस्त 2026 को दोपहर 01 बजकर 22 मिनट पर शुरू होगी और 17 अगस्त 2026 को दोपहर 01 बजकर 30 मिनट पर पंचमी तिथि का समापन होगा। नाग पंचमी के दिन पूजन का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 06 बजकर 46 मिनट से सुबह 09 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 51 मिनट की है।

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नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है:

पौराणिक कथा के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंप दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े थे। पांडवों के बाद धरती पर कलियुग का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित की मृत्यु नाग देवता के डंसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जनमेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग दाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में आकर सभी नाग जलने लगे थे। सावन शुक्ल पंचमी के दिन आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रुकवाया और नागों के प्राणों की रक्षा की थी। तभी से यह तिथि नागों को समर्पित हो गई और इस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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