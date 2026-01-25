Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़When is Jaya Ekadashi 2026 date shubh muhurat vrati avoid these things otherwise they will not receive the benefits
Jaya Ekadashi 2026: कब है जया एकादशी, भूलकर भी व्रती ना करें ये काम, नहीं मिलता फल

Jaya Ekadashi 2026: कब है जया एकादशी, भूलकर भी व्रती ना करें ये काम, नहीं मिलता फल

संक्षेप:

माघ मास के शुक्लपक्ष की पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि-विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं।

Jan 25, 2026 06:13 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म एकादशी का खास महत्व होता है। एकादशी प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष तिथि को पड़ती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसे में माघ मास के शुक्लपक्ष की पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि-विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज हम जानेंगे कब है जया एकादशी और इस दिन व्रती को कौन सा काम नहीं करना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जया एकादशी का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारम्भः 28 जनवरी 2026 को शाम 04:35 बजे से होगा। वहीं एकादशी तिथि समाप्त 29 जनवरी 2026 को दोपहर 01:55 बजे होगा। ऐसे में उदयातिथि के मुताबिक 29 जनवरी को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं, व्रत तोड़ने का समय 30 जनवरी 2026 को सुबह 07:10 बजे से 09:20 बजे तक है।

कैसे करें पूजा
- जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं।
-इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें।
- भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें।
- धूप-दीप दिखाकर भगवान की आरती करें और सात्विक भोजन का भोग लगाएं।
-ध्यान रखें कि भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते।
- इस दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु का ध्यान करें और संभव हो तो व्रत भी रखें।

जया एकादशी के दिन क्या ना करें
- जया एकादशी के दिन अधिक सोना अशुभ माना जाता है।
- इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए।
- जया एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित होता है।
- इस दिन नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए।
- इस दिन क्रोध, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही किसी से झगड़ा करना चाहिए।

क्या करें
- जया एकादशी के दिन घर और मंदिर को स्वच्छ रखना चाहिए।

- इस दिन विधिपूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें।

- व्रती पूरे दिन नमक और अन्न का सेवन न करें।

- एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में ही करें।

ये भी पढ़ें:29 जनवरी को रखा जाएगा जया एकादशी का व्रत, नोट करें पूजा-विधि, शुभ मुहूर्त
ये भी पढ़ें:कौन से ग्रह करते हैं हमारे मन को कंट्रोल? जानिए इनसे बचने के उपाय

व्रत से लाभ
- इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जाने-अनजाने में किए गये सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है।
- साथ ही व्रती सुख-सौभाग्य का प्राप्त करता है।
- इस पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध होता है और अध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है।
- यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्यफल प्रदान करता है।
- व्रत रखने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
jaya ekadashi Ekadashi Vrat
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने