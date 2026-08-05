Janmashtami: 4 या 5 सितंबर कब है जन्माष्टमी? जानें सही तारीख और पूजन और व्रत पारण का सही समय
Janmashtami Date 2026: जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्रीकृ्ष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि इस भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की विधि-विधान से पूजन करने और व्रत रखने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें इस साल जन्माष्टमी कब है।
When is janmashtami 2026 in India Date and Time: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार भगवान कृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। इस शुभ अवसर पर भक्त विधि-विधान से भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करते हैं और निशिता काल में जन्मोत्सव का आनंद उठाते हैं। इस दिन भगवान आधी रात को श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधि-विधान से पूजा करके कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। हालांकि इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के कारण लोगों के बीच जन्माष्टमी की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति है। जानें इस साल कब मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026 कब है:
पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 04 सितंबर 2026 को देर रात 02 बजकर 25 मिनट पर प्रारंभ होगी और 5 सितंबर को सुबह 12 बजकर 13 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी। जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 5 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे।
जन्माष्टमी पूजन मुहूर्त 2026:
जन्माष्टमी के दिन पूजन का निशिता मुहूर्त 04 सितंबर की रात 11:57 बजे से देर रात 12:43 बजे तक रहेगा।
जन्माष्टमी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त:
जन्माष्टमी व्रत का रखने वाले भक्त 5 सितंबर 2026 को पारण करेंगे। इस दिन व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जा सकेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 05 बजकर 47 मिनट पर होगा।
जन्माष्टमी पूजा विधि:
जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त में बाल गोपाल का दूध, दही, शहद, घी और जल से अभिषेक करें।
अब लड्डू गोपाल को नए या साफ वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें।
लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाएं।
शंख और घंटी बजाकर भगवान श्रीकृष्ण की आरती उतारें।
अब लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं।
अंत में परिवार के साथ प्रसाद वितरण करें।
जन्माष्टमी का महत्व:
पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसके जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान