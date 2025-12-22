Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़When Is Holi, Diwali and Navratri in 2026: Correct Dates and Muhurat
2026 में होली, दिवाली, नवरात्रि कब हैं, नोट कर लें सही डेट

2026 में होली, दिवाली, नवरात्रि कब हैं, नोट कर लें सही डेट

संक्षेप:

Dec 22, 2025 02:07 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कुछ ही दिनों में नए साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है। नए साल में त्योहारों का हर किसी को इंतजार रहता है-विशेषकर दीवाली, होली और नवरात्रि का। ये तीनों त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार हैं। इन त्योहारों को हर साल बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार है तो दिवाली में दीपक जलाएं जाते हैं। वहीं नवरात्रि में भक्त माता रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। आइए जानते हैं, 2026 में होली, दिवाली और नवरात्रि कब हैं-

2026 में होली कब है?- हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 में होली का पर्व 4 मार्च 2026 को है। हर साल होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाई जाती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसमें लोग रंगों और खुशियों से यह त्योहार मनाते हैं।

2026 में दिवाली कब है?- हर साल दिवाली का पावन पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर पड़ता है। 2026 में 8 नवंबर, रविवार को दिवाली का पावन पर्व मनाया जाएगा।

नवरात्रि कब है?- हिंदू धर्म में 4 बार नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। 4 में से 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। चैत्र मास और आश्निन मास की नवरात्रि का विशेष महत्व होता है।

चैत्र नवरात्रि- 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च (गुरुवार) से शुरू होकर 27 मार्च (शुक्रवार) तक हैं।

चैत्र नवरात्रि तिथियां-

नवरात्रि का पहला दिन – 19 मार्च 2026 (गुरुवार)

इस दिन घटस्थापना की जाएगी और मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी।

नवरात्रि का दूसरा दिन – 20 मार्च 2026 (शुक्रवार)

द्वितीया तिथि को चंद्र दर्शन, सिंधारा दूज और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है।

नवरात्रि का तीसरा दिन – 21 मार्च 2026 (शनिवार)

तृतीया तिथि पर गौरी पूजा, सौभाग्य तीज और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है।

नवरात्रि का चौथा दिन – 22 मार्च 2026 (रविवार)

चतुर्थी तिथि पर मां कूष्मांडा की पूजा और वासुदेव चतुर्थी का महत्व बताया गया है।

नवरात्रि का पांचवां दिन – 23 मार्च 2026 (सोमवार)

पंचमी तिथि पर नाग पूजा, लक्ष्मी पंचमी और मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है।

नवरात्रि का छठा दिन – 24 मार्च 2026 (मंगलवार)

षष्ठी तिथि पर स्कंद षष्ठी, यमुना छठ और मां कात्यायनी की पूजा का विधान है।

नवरात्रि का सातवां दिन – 25 मार्च 2026 (बुधवार)

सप्तमी तिथि को महा सप्तमी मनाई जाती है और मां कालरात्रि की पूजा की जाती है।

नवरात्रि का आठवां दिन – 26 मार्च 2026 (गुरुवार)

अष्टमी तिथि पर दुर्गा अष्टमी, महागौरी पूजा और अन्नपूर्णा अष्टमी का संयोग बन रहा है। इसी दिन राम नवमी भी मनाई जाएगी।

संधि पूजा का समय:

शुरुआत – सुबह 11:24 बजे

समाप्ति – दोपहर 12:12 बजे

नवरात्रि का नौवां दिन – 27 मार्च 2026 (शुक्रवार)

नवमी तिथि पर नवरात्रि पारण किया जाएगा और व्रत का समापन होगा। इस दिन राम नवमी भी मनाई जाती है।

शारदीय नवरात्रि- 2026 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर (रविवार) से शुरू होकर 20 अक्टूबर (मंगलवार) तक हैं।

शारदीय नवरात्रि की तिथियां-

नवरात्रि का पहला दिन- 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

प्रतिपदा तिथि पर घटस्थापना की जाएगी और मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी।

नवरात्रि का दूसरा दिन- 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

द्वितीया तिथि को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और चंद्र दर्शन का विधान है।

नवरात्रि का तीसरा दिन- 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

तृतीया तिथि पर मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन सिंदूर तृतीया भी मनाई जाती है।

नवरात्रि का चौथा दिन- 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

चतुर्थी तिथि पर मां कूष्मांडा की पूजा और कपर्दिश चतुर्थी का महत्व बताया गया है।

नवरात्रि का पांचवां दिन- 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

पंचमी तिथि पर मां स्कंदमाता की पूजा और उपांग ललिता व्रत किया जाता है।

नवरात्रि का छठा दिन- 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी की पूजा और सरस्वती आवाहन किया जाता है।

नवरात्रि का सातवां दिन- 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की पूजा के साथ सरस्वती पूजा भी की जाती है।

नवरात्रि का आठवां दिन- 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

इस दिन भी सप्तमी तिथि रहेगी।

नवरात्रि का नौवां दिन- 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

इस दिन अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि पर दुर्गा अष्टमी और मां महागौरी की पूजा की जाती है। इसी दिन संधि पूजा और महा नवमी का संयोग बन रहा है।

नवरात्रि का दसवां दिन – 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

इस दिन नवमी और विजयादशमी एक साथ मनाई जाएगी। नवमी तिथि पर आयुध पूजा, नवमी हवन, नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इसी दिन विजयादशमी (दशहरा) का पर्व मनाया जाएगा।

