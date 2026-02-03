Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़When is Falgun Sankashti Chaturthi, February 5 or 6? Dwijpriya Sankashti Chaturthi date time muhurat moon rise timing
5 या 6 फरवरी कब है फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी, जानें सही डेट, मुहूर्त व विधि

5 या 6 फरवरी कब है फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी, जानें सही डेट, मुहूर्त व विधि

संक्षेप:

Falgun Sankashti Chaturthi time: फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी के दिन विशेष रूप से गणेश जी की उपासना की जाती है, जिससे जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस व्रत का पारण रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन करने के बाद ही किया जाता है। 

Feb 03, 2026 11:21 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Falgun Sankashti Chaturthi, Dwijpriya Sankashti Chaturthi: इस साल फरवरी में संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान गणपति को समर्पित है। फाल्गुन मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। इस खास दिन पर गणेश भगवान के द्विजप्रिय रूप की आराधना की जाती है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन की सभी मुश्किलें व विघ्न दूर हो जाते हैं। यह व्रत फलाहार का सेवन कर संपन्न किया जा सकता है। इस व्रत का पारण चंद्र देव के दर्शन करने के बाद ही किया जाता है। वहीं, चतुर्थी तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा-

5 या 6 फरवरी कब है फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी, जानें सही डेट, मुहूर्त व विधि

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 फरवरी, 2026 को 12:09 ए एम पर प्रारम्भ होगी। तिथि का समापन 6 फरवरी, 2026 को 12:22 ए एम पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, 5 फरवरी को फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा।

कब करें पूजा?

  • ब्रह्म मुहूर्त 05:22 ए एम से 06:15 ए एम
  • अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
  • विजय मुहूर्त 02:25 पी एम से 03:08 पी एम
  • गोधूलि मुहूर्त 06:01 पी एम से 06:27 पी एम
  • अमृत काल 03:32 पी एम से 05:11 पी एम
  • निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 06 से 01:01 ए एम, फरवरी 06

संकष्टी के दिन चन्द्रोदय - 09:35 पी एम

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर कैसे करें पूजा?

1- भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें

2- गणेश भगवान को पुष्प, फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं

3- तिल या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं

4- द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कथा का पाठ करें

5- ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें

6- पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें

7- चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें

8- व्रत का पारण करें

9- क्षमा प्रार्थना करें

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
