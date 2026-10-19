Dussehra Kab: 20 अक्टूबर को ही क्यों शस्त्र पूजा और रावण दहन उत्तम? पंडित जी से जानें पंचांग नियम
Dussehra 2026 kab hai: हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस बार दशहरा का पर्व मनाना किस दिन उत्तम रहेगा, जानें पंडित जी से।
हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि की सप्तमी तिथि में वृद्धि होने के कारण दशहरा की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति है। कुछ लोगों का मत है कि 20 अक्टूबर 2026 को दशहरा का त्योहार मनाना उत्तम रहेगा, जबकि कुछ इसे 21 अक्टूबर को मनाना शुभ बता रहे हैं। दरअसल दशमी तिथि 20 अक्टूबर की दोपहर से 21 अक्टूबर की दोपहर तक रहेगी। ऐसे में दशहरा का पर्व उदया तिथि के हिसाब से 22 अक्टूबर को मनाएं या 20 अक्टूबर को। अगर आप भी दशहरा की सटीक तारीख जानना चाहते हैं, तो पढ़ें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय की राय।
20 या 21 अक्टूबर दशहरा किस दिन मनाना उत्तम?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि 20 अक्टूबर को दशमी तिथि दोपहर 12:51 बजे प्रारंभ होगी और 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 02:11 बजे तक रहेगी। विजयादशमी या दशहरे के दिन शस्त्र, शमी और अपराजिता पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन शमी, शस्त्र और अपराजिता पूजा दशमी तिथि युक्त अपराह्न काल में ही करने का विधान है। इसके साथ ही शाम के समय रावण दहन की परंपरा है। शास्त्रों के मुताबिक रावण दहन भी दशमी तिथि में प्रदोष काल में उत्तम माना जाता है।
20 अक्टूबर को अपराह्न काल और प्रदोष काल दशमी तिथि युक्त रहेंगे क्योंकि दशमी तिथि 21 अक्टूबर को दोपहर तक ही विद्यमान रहेगी। शास्त्रों के अनुसार, शस्त्र पूजा और नए काम की शुरुआत के लिए विजय मुहूर्त और अपराह्न काल का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह 20 अपराह्न की दोपहर को ही प्राप्त हो रहा है। 21 अक्टूबर को दशमी तिथि दोपहर को ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए 20 अक्टूबर को ही दशहरा या विजयादशमी का पर्व मनाना श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए अधिकतर पंचांगों में दशहरा का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाना उत्तम बताया गया है।
दशहरा पर अपराजिता पूजा और शस्त्र पूजा क्यों की जाती है?
दशहरा पर शस्त्र, शमी और अपराजिता पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अस्त्र-शस्त्रों को शमी के वृक्ष में छिपाया था। अज्ञातवास पूरा होने के बाद विजयादशमी के दिन उन्होंने शमी वृक्ष से अपने शस्त्र निकाले और कौरवों पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन शस्त्र और शमी पूजा करने की परंपरा चली आ रही है।
अपराजिता पूजा विजयादशमी यानी दशहरे के दिन अपराह्न काल (दोपहर के बाद) में की जाती है। जिसमें शक्ति और विजय की देवी मां अपराजिता का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि रावण से युद्ध और उस पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान राम ने मां अपराजिता की पूजा की थी।
20 अक्टूबर को पूजन के शुभ मुहूर्त:
दशहरा के दिन पूजन का विजय मुहूर्त दोपहर 01:59 बजे से दोपहर 02:45 बजे तक रहेगा। अपराह्न पूजा का समय दोपहर 01:19 बजे से दोपहर 03:37 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक रहेगा।
20 अक्टूबर को रावण दहन का समय:
सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल शाम 05:47 बजे के बाद रहेगा। रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम 05:47 बजे से रात 08:23 बजे के बीच रहेगा। इसके अलावा 05:47 बजे से 06:12 बजे तक का समय भी रावण दहन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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