Dhanteras Date 2026: 6 नवंबर को ही धनतेरस मनाना क्यों उत्तम? जानें ज्योतिर्विद से खरीदारी मुहूर्त
Dhanteras kis din hai 2026: धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण धनतेरस की तारीख को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है।
Dhanteras 2026 shubh muhurat: दिवाली के पंच दिवसीय पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। यह दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की उपासना के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन सोना-चांदी, नए बर्तन या किसी नई चीज को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं और विधिपूर्वक पूजा करने के साथ ही मां लक्ष्मी के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल कुछ लोगों का मत है कि धनतेरस 6 नवंबर को मनाना उत्तम रहेगा, जबकि कुछ 7 नवंबर को त्रयोदशी तिथि का मान्य बता रहे हैं। जानें इस साल धनतेरस कब है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त।
6 नवंबर को धनतेरस मनाना क्यों उत्तम?
हिंदू पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि 06 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर प्रारंभ होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 07 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि त्रयोदशी तिथि का मान्य 6 नवंबर को रहेगा। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। शास्त्रों में वर्णित है कि धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में सर्वोत्तम रहती है। 6 नवंबर को प्रदोष काल युक्त त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी, जो कि मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वतंरि की पूजा के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। 7 नवंबर को त्रयोदशी तिथि का समापन सुबह के समय हो जाएगा, इसलिए पूजन प्रदोष मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है।
धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त:
धनतेरस पर मुख्य पूजा मुहूर्त यानी संध्या काल शाम 06:02 बजे से रात 07:57 बजे तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 56 मिनट की रहेगी। प्रदोष काल शाम 05 बजकर 33 मिनट से रात 08 बजकर 09 मिनट तक रहेगा। वृषभ काल यानी स्थिर लग्न पूजन मुहूर्त शाम 06 बजकर 02 मिनट से रात 07 बजकर 57 मिनट तक रहेगा।
6 नवंबर को सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त 2026:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि त्रयोदशी तिथि सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू हो जाएगी और अगले दिन करीब 11 बजे तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में 6 नवंबर को धनतेरस के दिन पूरे और शाम को खरीदारी करना उत्तम रहने वाला है। हालांकि सोना-चांदी खरीदने के लिए अभिजित मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 36 मिनट से दोपहर 12 बजकर 24 मिनट तक रहने वाला है।
धनतेरस पर दीपदान का मुहूर्त:
पंडित जी के अनुसार, धनतेरस के दिन पूजन और खरीदारी के साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। इस दिन परिवार की सुख-शांति और समृद्धि के साथ अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए संध्याकाल में घर के बाहर दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है। यम का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाया जा सकता है। प्रदोष काल में दीपदान करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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