देवउठनी एकादशी कब है? जानें किस समय करें पूजा, कब खोलें व्रत और व्रत के नियम
Devuthani ekadashi kab hai 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जानें इस बार देवउठनी एकादशी कब है और पूजन के साथ व्रत पारण का शुभ मुहूर्त।
हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन चार महीने बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन रवि योग का महा संयोग बन रहा है, जिसे शुभ और ऊर्जावान माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों का शुभ और उत्तम फल प्राप्त होता है।
देवउठनी एकादशी 2026 कब है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 नवंबर को सुबह 07:15 बजे से और एकादशी तिथि का समापन 21 नवंबर 2026 को सुबह 06:31 बजे होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, स्मार्त (गृहस्थ) देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को रखेंगे। जबकि वैष्णव एकादशी व्रत 21 नवंबर 2026 को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह की परंपरा है।
देवउठनी एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:01 बजे से सुबह 5:54 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:26 बजे से शाम 5:52 बजे तक
देवउठनी एकादशी व्रत पारण का समय:
गृहस्थ देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर 2026 को करेंगे। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 11 मिनट से दोपहर 03 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत का पारण 22 नवंबर को करेंगे।
देवउठनी एकादशी व्रत का महत्व:
पद्मपुराण और स्कंदपुराण के अनुसार, देवउठनी एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को हजारों अश्वमेघ और राजसूर्य यज्ञों के समान पुण्य मिलता है और पुराने समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
देवउठनी एकादशी व्रत के नियम:
1.देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की विशेष परंपरा है। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है।
2. एकादशी के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार, मंदिर और तुलसी के पास दीपदान का विशेष महत्व है।
3. इस दिन दान-पुण्य करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए।
4. एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मांस-मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।
5. इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है।
6. देवउठनी एकादशी के दिन बाल या नाखून काटने की भी मनाही होती है।
7. इस दिन वाद-विवाद और क्रोध से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान