Dev Uthani: दिवाली बाद देवउठनी एकादशी कब है? जानें सही तारीख, पूजन मुहूर्त और व्रत पारण का समय
Devuthani ekadashi fast: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु करीब 4 महीने बाद योग निद्रा से जाग्रत होते हैं। इस दिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।
Devuthani ekadashi kis din hai 2026: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास समाप्त होते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजन करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। एकादशी व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। यह व्रत दिवाली के बाद आता है। जानें इस साल देवउठनी एकादशी कब है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।
देवउठनी एकादशी व्रत किस दिन है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 07 बजकर 15 मिनट पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन सुबह 06 बजकर 31 मिनट पर होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी व्रत 20 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
देवउठनी एकादशी पर पूरे दिन रवि योग का संयोग:
हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रवि योग को एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग माना जाता है। यह योग सूर्य देव के प्रभाव और उनकी विशेष कृपा से बनता है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य, जप-तप और दान का कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस बार देवउठनी एकादशी पर रवि योग पूरे दिन रहने वाला है। रवि योग के कारण इस व्रत का महत्व बढ़ रहा है।
देवउठनी एकादशी पूजन मुहूर्त 2026:
मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की शुभ मुहूर्त में पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। देखें इस दिन के पूजन मुहूर्त।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 01 मिनट से 05 बजकर 44 मिनट तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 53 मिनट से 02 बजकर 35 मिनट तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 26 मिनट से 05 बजकर 52 मिनट तक।
निशिता मुहूर्त: रात्रि 11 बजकर 40 मिनट से 12 बजकर 34 मिनट तक।
देवउठनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 2026:
देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 10 मिनट से दोपहर 03 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि द्वादशी तिथि में व्रत पारण नहीं करना पाप के समान होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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