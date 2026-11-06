Choti Diwali 2026 Date: 7 या 8 नवंबर छोटी दिवाली कब है? ज्योतिर्विद से जानें सही तारीख
Choti Diwali Correct Date 2026: हिंदू धर्म में छोटी दिवाली का विशेष महत्व है। इस साल छोटी दिवाली की तारीख को लेकर असमजंस की स्थिति है। जानें इस बार छोटी दिवाली कब है।
Choti Diwali 2026 kab hai: धनतेरस के ठीक अगले दिन छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस या नरक चौदस भी कहा जाता है। इस बार कुछ लोगों का मत है कि छोटी दिवाली 7 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी, जबकि कुछ लोग चतुर्दशी तिथि का मान्य 8 नवंबर 2026 को बता रहे हैं। जानें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से छोटी दिवाली मनाना किस दिन शुभ रहेगा।
छोटी दिवाली 2026 कब है:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि चतुर्दशी तिथि 07 नवंबर 2026, शनिवार को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर प्रारंभ होगी और रविवार को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगी। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि में मनाया जाता है। छोटी दिवाली के दिन पूजन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चतुर्दशी युक्त प्रदोष काल 7 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस दिन ही इस पर्व को मनाना सर्वोत्तम रहने वाला है।
अभ्यंग स्नान का संयोग कब बनेगा:
छोटी दिवाली पर अभ्यंग स्नान स्नान करने की परंपरा है। अभ्यंग स्नान का अर्थ है शरीर पर तेल और उबटन लगाकर विधि-विधान से स्नान करना। यह मुख्य रूप से छोटी दिवाली के दिन सूर्योदय से पूर्व चतुर्दशी तिथि में किया जाता है। उदया तिथि के आधार पर यह संयोग 8 नवंबर 2026 को मिल रहा है। इसलिए अभ्यंग स्नान 8 नवंबर को सूर्योदय से पूर्व करना शुभ रहेगा। सुबह 5:41 से 6:38 बजे के बीच किया जा सकेगा। मान्यता है कि इस स्नान को करने से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
छोटी दिवाली पर किसकी पूजा करते हैं:
छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण और यमराज की पूजा का विधान है। कुछ जगहों पर इस दिन मां काली और हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय घर के बाहर और मुख्य द्वार पर दीये जलाए जाते हैं। घर के बाहर दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
छोटी दिवाली 2026 शुभ मुहूर्त:
7 नवंबर छोटी दीवाली को पूजा का गोधूलि मुहूर्त शाम 05:43 से शाम 06:07 बजे तक रहेगा। संध्या कालीन मुहूर्त शाम 05:43 से शाम 06:55 बजे तक रहेगा।
छोटी दीवाली से जुड़ी पौराणिक कहानी:
पौराणिक कथाओं के अनुसार, नकरासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने अपनी शक्ति और ताकत से देवी-देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रखा था। उसने 16 हजार कन्याओं को बंदी बना लिया था। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान श्रीकृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी। मान्यता है कि नरकासुर के अंत के बाद लोगों ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी। तभी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दीवाली या नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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