Diwali 2025 Date: छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली मनाना किस दिन रहेगा उत्तम? जानें ज्योतिर्विद से

संक्षेप: Choti Diwali and Diwali Date 2025: इस बार छोटी दिवाली व दिवाली की तारीख को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिरी छोटी दिवाली व दिवाली किस दिन मनाना उत्तम रहेगा, तो जानें पंडित जी से।

Choti Diwali Kab hai 2025, Diwali (Deepawali) 2025 Date: हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से जानते हैं। दिवाली का त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। जिसे बड़ी दिवाली या दीपावली के नाम से जाना जाता है। दिवाली के दिन प्रदोष काल में भगवान गणेश और मांलक्ष्मी के पूजन का विधान है। मान्यता है कि दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। इस साल छोटी दिवाली व दिवाली की तारीख को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति है। जानें ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय से इस बार छोटी दीवाली व दीवाली किस दिन मनाना रहेगा उत्तम।

छोटी दीवाली कब है 2025: पंडित उपाध्याय के अनुसार, दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। छोटी दिवाली का पर्व चतुर्दशी तिथि को मनाना उत्तम माना गया है। इस बार उदयातिथि में चतुर्दशी 19 अक्टूबर को मान्य है। इस तरह से छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। छोटी दिवाली के दिन लोग यम के लिए दीपदान भी करते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा भी अत्यंत शुभ व फलदायी मानी जाती है।

छोटी दिवाली पूजा मुहूर्त: पंचांग के अनुसार, नरक चतुर्दशी की शुरुआत 19 अक्टूबर 2025, रविवार को दोपहर 01 बजकर 51 मिनट से होगी, जिसका समापन अगले दिन 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर होगा।

दिवाली 2025 कब है: पंडित जी के अनुसार, जिस अमावस्या तिथि में प्रदोष काल, निशीथ काल व महा निशीथ काल विद्यमान होता है, वह तिथि ही दिवाली पूजन के लिए उपयुक्त मानी गई है। इस बार 20 अक्टूबर को यह शुभ संयोग मिल रहा है। दिवाली पूजन के लिए प्रदोष काल अत्यंत शुभ माना गया है। अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 03:44 बजे से अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 शाम को 05:54 बजे तक रहेगी।

दिवाली गणेश-लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2025: दिवाली के दिन गणेश-लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 07 बजकर 08 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 11 मिनट है।

प्रदोष काल - 05:46 पी एम से 08:18 पी एम