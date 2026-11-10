Bhai dooj 2026 date: 11 नवंबर को ही भाई दूज मनाना क्यों उत्तम? पढ़ें ज्योतिर्विद की राय
Bhai Dooj Muhurat: भाई दूज के दिन बहनें भाई के मस्तक पर तिलक करती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। यहां जानें इस बार भाई दूज कब मनाना शुभ रहेगा और तिलक का शुभ मुहूर्त।
Bhai Dooj kis din hai 2026: हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। इस साल द्वितीया तिथि दो दिन होने के कारण कुछ लोगों का मत है कि 10 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाना शुभ रहेगा, जबकि कुछ 11 नवंबर को भाई दूज उत्तम बता रहे हैं। अगर आप भी भाई दूज की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं, तो जानें भाई दूज कब मनाना सबसे उत्तम रहेगा और तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है।
11 नवंबर 2026 को भाई दूज मनाना क्यों उत्तम:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर 2026 को दोपहर 02 बजे से 11 नवंबर 2026 को दोपहर 03:53 बजे तक विद्यमान रहेगी। हिंदू धर्म शास्त्रों में किसी भी व्रत या त्योहार को मनाने के लिए उदया तिथि उत्तम मानी जाती है। उदया तिथि का अर्थ है कि सूर्योदय के साथ उस तिथि का विद्यमान होना। सूर्योदय के साथ जो तिथि व्याप्त होती है, उसका मान्य पूरे दिन रहता है। उदया तिथि का संयोग 11 नवंबर 2026 को बन रहा है। इसलिए इस दिन ही भाई दूज मनाना सबसे उत्तम रहेगा।
भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त:
पंचांग के अनुसार, भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त 11 नवंबर को दोपहर 01 बजकर 10 मिनट से दोपहर 03 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। इस बीच बहनें अपने भाई को तिलक कर सकेंगी।
इस दौरान न करें तिलक:
11 नवंबर 2026 को राहुकाल दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:26 बजे तक रहेगा। राहुकाल के दौरान किसी भी नए कार्य, यात्रा करने और भाई दूज का तिलक करने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कार्यों का अशुभ फल प्राप्त होता है।
भाई दूज क्यों मनाया जाता है:
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा के दो संतानें थीं-यमराज और यमुना। दोनों भाई-बहन एक-दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। यमुना अपने भाई यमराज को बार-बार अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती थीं, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज उनके घर नहीं जा पाते थे।
एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे। बहन ने उनका आदर-सत्कार किया, माथे पर तिलक लगाया और उत्तम भोजन कराया। बहन के प्रेम और सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने वरदान मांगा कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा और बहन से तिलक लगवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहे। यमराज ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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