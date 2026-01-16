Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़When Is Basant Panchami 2026, Vasant Panchami Kab Hai: Date, Muhurat and Puja Vidhi
बसंत पंचमी कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

बसंत पंचमी कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

संक्षेप:

हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन देवी सरस्वती का प्राकट्य ब्रह्माजी के मुख से हुआ था। इसलिए यह दिन ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी से मौसम में भी बदलाव आने लगता है और चारों ओर पीले रंग की रौनक दिखने लगती है।

Jan 16, 2026 12:17 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Basant Panchami: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन देवी सरस्वती का प्राकट्य ब्रह्माजी के मुख से हुआ था। इसलिए यह दिन ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी से मौसम में भी बदलाव आने लगता है और चारों ओर पीले रंग की रौनक दिखने लगती है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी की रात 02 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगी और 24 जनवरी की रात 01 बजकर 46 मिनट तक रहेगी। चूंकि पंचमी तिथि की उदया तिथि 23 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए बसंत पंचमी का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बसंत पंचमी 2026 का शुभ मुहूर्त

देवी सरस्वती की पूजा के लिए इस दिन अच्छा समय सुबह से दोपहर तक रहेगा।

पूजा का शुभ मुहूर्त:

सुबह 07:13 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक

इस दौरान सरस्वती पूजा, अक्षर अभ्यास और पढ़ाई से जुड़े काम शुरू करना बेहद शुभ माना जाता है।

छात्रों के लिए क्यों खास है बसंत पंचमी?

बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस दिन अक्षर अभ्यास शुरू करना शुभ होता है।

छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत इसी दिन कराई जाती है।

छात्र अपनी किताबों, कॉपियों और लेखन सामग्री की पूजा करते हैं।

मान्यता है कि इससे स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता बढ़ती है।

ये भी पढ़ें:आने वाले 38 दिन इन 5 राशियों के लिए शुभ, मंगल देव की रहेगी कृपा

सरस्वती पूजा से क्या लाभ होता है?

देवी सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा करने से कई सकारात्मक फल मिलते हैं-

ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है।

पढ़ाई में मन लगने लगता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनते हैं।

कला, संगीत, लेखन और शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता है।

पूजा विधि- बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें, कोशिश करें कि कपड़े पीले रंग के हों। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां देवी सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर रखें। साफ मन से मां सरस्वती का ध्यान करें और ज्ञान, बुद्धि व समझ शक्ति के लिए प्रार्थना करें। अब देवी को पीले फूल, अक्षत यानी चावल, हल्दी या केसर, मिठाई या खीर और फल अर्पित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा शुरू करें। अगर मंत्र आता हो तो “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें, नहीं तो मन से सरस्वती वंदना या प्रार्थना करना भी पर्याप्त होता है। पूजा के दौरान किताबें, कॉपियां, पेन या पढ़ाई से जुड़ी सभी चीजें देवी सरस्वती के सामने रखें। मान्यता है कि इससे पढ़ाई में मन लगता है और विद्या में वृद्धि होती है। छोटे बच्चों से इस दिन “अ” या “ॐ” लिखवाकर अक्षर अभ्यास करवाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अंत में देवी को भोग लगाएं और पूरे परिवार में प्रसाद बांटें। बसंत पंचमी के दिन शांत मन रखें, गलत शब्दों से बचें और तामसिक भोजन न करें। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई सरल पूजा भी मां सरस्वती की कृपा दिलाती है।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Basant Panchami Saraswati Puja
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने