बसंत पंचमी कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

Basant Panchami: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन देवी सरस्वती का प्राकट्य ब्रह्माजी के मुख से हुआ था। इसलिए यह दिन ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी से मौसम में भी बदलाव आने लगता है और चारों ओर पीले रंग की रौनक दिखने लगती है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी की रात 02 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगी और 24 जनवरी की रात 01 बजकर 46 मिनट तक रहेगी। चूंकि पंचमी तिथि की उदया तिथि 23 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए बसंत पंचमी का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा।

बसंत पंचमी 2026 का शुभ मुहूर्त देवी सरस्वती की पूजा के लिए इस दिन अच्छा समय सुबह से दोपहर तक रहेगा।

पूजा का शुभ मुहूर्त: सुबह 07:13 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक

इस दौरान सरस्वती पूजा, अक्षर अभ्यास और पढ़ाई से जुड़े काम शुरू करना बेहद शुभ माना जाता है।

छात्रों के लिए क्यों खास है बसंत पंचमी? बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस दिन अक्षर अभ्यास शुरू करना शुभ होता है।

छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत इसी दिन कराई जाती है।

छात्र अपनी किताबों, कॉपियों और लेखन सामग्री की पूजा करते हैं।

मान्यता है कि इससे स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता बढ़ती है।

सरस्वती पूजा से क्या लाभ होता है? देवी सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा करने से कई सकारात्मक फल मिलते हैं-

ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है।

पढ़ाई में मन लगने लगता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनते हैं।

कला, संगीत, लेखन और शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता है।