When is Angaraki Ganesh Chaturthi 2025 bahula Chauth vrat Know moonrise time on 12 august 2025 कल है अंगारक चतुर्थी और बहुला चौथ व्रत, जानें कब निकलेगा चंद्रमा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Angaraki Ganesh Chaturthi 2025 kab hai: भाद्रपद कृष्णपक्ष का गणेश चतुर्थी और बहुला चौथ व्रत इस वर्ष 12 अगस्त को होगा। इस दिन को अंगारकी चतुर्थी भी कहते हैं, दरअसल मंगवार मंगलवार के अधिपति ग्रह मंगल का एक नाम अंगारक भी है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 12:19 PM
भाद्रपद कृष्णपक्ष का गणेश चतुर्थी और बहुला चौथ व्रत इस वर्ष 12 अगस्त को होगा। इस दिन को अंगारकी चतुर्थी भी कहते हैं, दरअसल मंगवार मंगलवार के अधिपति ग्रह मंगल का एक नाम अंगारक भी है। इसलिए मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ बछड़ा सहित गाय के पूजन का विशेष विधान है। इसलिए इसे बहुला चौथ भी कहते हैं। इस व्रत से पारिवारिक सुख-समृद्धि, रोग मुक्ति, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय के दूध से निर्मित समस्त वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इस दिन सवत्सा गाय के पूजन का भी विधान है। यहां पढ़ें व्रत की तिथि

चतुर्थी तिथि :12 अगस्त को सुबह 8 बजकर 41 मिनट पर

चतुर्थी तिथि समाप्त:13 अगस्त को प्रातः 6 बजकर 37 मिनट तक

ब्रह्म मुहूर्त 04:23 ए एम से 05:06 ए एम

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:59 से 12:52 दोपहर तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:38 से 03:31 तक

गोधूलि मुहूर्त 07:03 पी एम से 07:25 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 11:52 से 05:49 ए एम तक

गणेश चतुर्थी 12 अगस्त को कब निकलेगा चांद
12 अगस्त को चंद्रोदय रात्रि 8 बजकर 42 मिनट पर होगा। कई जगह चंद्रोदय रात को 2.59 पर भी दिखा रहा है। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही किया जाता है। इस व्रत में चंद्रोदयव्यापिनी चतुर्थी का मान होता है। इसका मतलब है कि जब चंद्रमा रात को चतुर्थी तिथि में मिल रहा हो, तो उस दिन व्रत रखा जाता है।

गणेश चतुर्थी 12 अगस्त को कैसे रखें व्रत

ब्रह्ममुहूर्त में उठकर समस्त दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने आराध्य देवी-देवता की पूजा-अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल, पुष्प, फल, गंध एवं कुश लेकर श्रीगणेशजी का ध्यान करते हुए संकष्टी श्रीगणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शाम को पुनः स्नान करके श्रीगणेश की पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार पूजा-अर्चना करनी चाहिए। दूर्वा की माला, ऋतुफल, मेवे एवं मोदक अर्पित करना चाहिये। यह व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करता है।