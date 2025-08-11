कल है अंगारक चतुर्थी और बहुला चौथ व्रत, जानें कब निकलेगा चंद्रमा

Angaraki Ganesh Chaturthi 2025 kab hai: भाद्रपद कृष्णपक्ष का गणेश चतुर्थी और बहुला चौथ व्रत इस वर्ष 12 अगस्त को होगा। इस दिन को अंगारकी चतुर्थी भी कहते हैं, दरअसल मंगवार मंगलवार के अधिपति ग्रह मंगल का एक नाम अंगारक भी है।

चतुर्थी तिथि :12 अगस्त को सुबह 8 बजकर 41 मिनट पर

चतुर्थी तिथि समाप्त:13 अगस्त को प्रातः 6 बजकर 37 मिनट तक

ब्रह्म मुहूर्त 04:23 ए एम से 05:06 ए एम

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:59 से 12:52 दोपहर तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:38 से 03:31 तक

गोधूलि मुहूर्त 07:03 पी एम से 07:25 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 11:52 से 05:49 ए एम तक

गणेश चतुर्थी 12 अगस्त को कब निकलेगा चांद

12 अगस्त को चंद्रोदय रात्रि 8 बजकर 42 मिनट पर होगा। कई जगह चंद्रोदय रात को 2.59 पर भी दिखा रहा है। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही किया जाता है। इस व्रत में चंद्रोदयव्यापिनी चतुर्थी का मान होता है। इसका मतलब है कि जब चंद्रमा रात को चतुर्थी तिथि में मिल रहा हो, तो उस दिन व्रत रखा जाता है।