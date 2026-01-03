शनिवार को हनुमान चालीसा कब और कितनी बार पढ़ें? जानें लाभ

संक्षेप: वैसे हनुमान चालीसा का पाठ रोज किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग हर मंगलवार व शनिवार के दिन ही पाठ करते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, जबकि शनिवार का दिन शनि देव को। लेकिन कई भक्तों के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कब और कितनी बार करना चाहिए?

हनुमान चालीसा बजरंगबली को समर्पित है। मान्यता है कि अगर सच्चे मन से इसका पाठ किया जाए, तो बजरंगबली की कृपा से कई सार कष्ट मिट जाते हैं। वैसे हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग हर मंगलवार और शनिवार के दिन ही पाठ करते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, जबकि शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। लेकिन कई भक्तों के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कब और कितनी बार करना चाहिए और इससे लाभ क्या है? शास्त्रों में हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका व्यक्ति को जरूर ख्याल रखना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चलिए जानते हैं शनिवार को हनुमान चालीसा के पाठ करने के नियम क्या है? वैसे हनुमान चालीस में कई शक्तिशाली चौपाई है। इसमें से एक है कि जो सत बार पाठ कर कोई। छुटहि बंदि महा सुख हुई।। इसका अर्थ है कि शुद्ध हृदय से श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 100 बार पाठ करने वाला व्यक्ति समस्त सांसारिक बंधंनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में रोजाना आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं।

मान्यता है कि शनिवार के दिन 7 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सात बार इसका पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप शनिवार के दिन सात बार नहीं कर पाते हैं, तो इसकी जगह सुबह और शाम के समय यानी दिन में दो बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे जीवन में आने वाली समस्याओं से व्यक्ति को निजात मिल सकती है।

सुबह और शाम करें पाठ

वहीं, अगर आपके लिए दो बार हनुमान चालीसा का पाठ करना संभव न हो तो ऐसे में शाम के समय 8 बजे एक लाल बत्ती का दीपक जला लें। अब इसके सामने आसन बिछाकर बैठें और शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा लगातार 40 दिनों तक करना चाहिए। इससे व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है और जीवन संकट से भी हनुमान जी बचाते हैं।

शनिवार से लाभ

- माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है।

- साथ ही भय से मुक्ति मिलती है।

- शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं और जीवन में तरक्की हासिल होती है।

- साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और इसकी जगह सकारात्मकता आती है।