बुधवार को गलती से ना खरीदें ये चीजें, जानिए इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण और प्रभाव

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र और वास्तु में बुधवार को कुछ खास चीजें खरीदने या घर लाने से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा करने से बुध ग्रह कमजोर होता है, जिससे मानसिक अशांति, व्यापार में हानि, नौकरी में रुकावट, संतान संबंधी समस्या और निर्णय लेने में भ्रम बढ़ सकता है।

बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, संचार, शिक्षा, निर्णय क्षमता और व्यापारिक सफलता का कारक है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु में बुधवार को कुछ खास चीजें खरीदने या घर लाने से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा करने से बुध ग्रह कमजोर होता है, जिससे मानसिक अशांति, व्यापार में हानि, नौकरी में रुकावट, संतान संबंधी समस्या और निर्णय लेने में भ्रम बढ़ सकता है। बुधवार को कुछ चीजों की खरीदारी से बुध दोष लगता है और जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। आइए जानते हैं बुधवार को किन-किन चीजों से दूर रहना चाहिए और इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण क्या है।

दूध से बनी चीजें बुधवार को दूध से बनी कोई भी चीज जैसे खीर, रबड़ी, कढ़ी, दही, पनीर या मिठाई खरीदकर घर ना लाएं। ज्योतिष के अनुसार, बुध ग्रह चंद्रमा से प्रभावित होता है और दूध चंद्र का प्रतीक है। बुधवार को दूध उत्पाद खरीदने से बुध-चंद्र में विरोध बढ़ता है, जिससे बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है। इससे व्यापार में नुकसान, नौकरी में रुकावट और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अगर बहुत जरूरी हो, तो घर पर ही इन चीजों को बनाएं।

हरी सब्जियां और फल बुधवार को हरी धनिया, हरी मिर्च, हरी मूंग, सरसों का साग, पालक, अमरूद, पपीता या कोई भी हरा फल-सब्जी खरीदने से बचें। बुध ग्रह हरे रंग और पत्तेदार सब्जियों से जुड़ा है। बुधवार को ये चीजें खरीदने से बुध की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इससे मानसिक संकट, निर्णय लेने में भ्रम, व्यापार में हानि और पारिवारिक कलह बढ़ सकती है। यदि जरूरत हो तो मंगलवार या गुरुवार को इनकी खरीदारी करें।

बालों से संबंधित सामान बुधवार को बालों से जुड़ी कोई भी चीज जैसे तेल, कंघा, शैंपू, हेयर ड्रायर, क्लिप या साबुन ना खरीदें। ज्योतिष में बुध ग्रह बुद्धि और बालों का कारक है। बुधवार को इन चीजों की खरीदारी करने से बुध कमजोर होता है, जिससे बुद्धि पर असर पड़ता है। इससे मानसिक तनाव, एकाग्रता की कमी, व्यापार में नुकसान और निर्णय लेने में गलती हो सकती है। इन चीजों की खरीदारी अन्य दिनों में करें।

बर्तन, चावल, दवाइयां और ज्वलनशील सामान बुधवार को बर्तन, चावल, दवाइयां, लकड़ी, गैस, माचिस या कोई भी ज्वलनशील प्रोडक्ट ना खरीदें। ये चीजें बुध ग्रह से जुड़ी होती हैं। बुधवार को इनकी खरीदारी करने से पारिवारिक रिश्तों में तनाव, करियर में रुकावट और आर्थिक हानि हो सकती है। बुध कमजोर होने से संचार में गड़बड़ी और व्यापार में नुकसान बढ़ता है। इनकी खरीदारी सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार को करें।

बुधवार को शुभ खरीदारी और उपाय बुधवार को हरे रंग की कोई चीज (जैसे हरी सब्जी) खरीदने से बचें। इसके बजाय बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। हरे रंग का कपड़ा या पन्ना धारण करें। गाय को हरी घास खिलाएं। बुधवार को हरी मूंग या हरे चने का दान करें। ये उपाय बुध ग्रह को मजबूत करते हैं और जीवन में बुद्धि, व्यापार और सफलता बढ़ाते हैं।

बुधवार को कुछ खास चीजें खरीदने से बुध ग्रह कमजोर होता है और धन हानि, मानसिक तनाव या रुकावटें आती हैं। इन नियमों का पालन करें तो बुध मजबूत रहेगा और जीवन में सफलता मिलेगी।