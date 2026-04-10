Akshaya Tritiya Daan: अक्षय तृतीया पर इस बार राशि अनुसार करें दान, जिदंगी में दिखने लगेंगे ये बदलाव
Akshaya Tritiya Remedies: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर किया गया दान बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन राशि अनुसार दान किया जाए तो ये काफी फलदायी होता है।
Akshaya Tritiya Daan: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और जिंदगी में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। साथ ही इस दिन किया गया दान और पूजा कभी खाली नहीं जाती है। सच्चे मन से अगर इस दिन दान किया जाए तो घर में ना सिर्फ सुख-शांति आती है बल्कि पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी खत्म हो जाती हैं। 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं राशि के अनुसार लोगों को इस दिन क्या-क्या चीजें दान करनी चाहिए?
अक्षय तृतीया पर राशि अनुसार दान करें ये चीजें
मेष राशि
मेष राशि वालों को अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। किसी जरूरतमंद को इस मसूर की दाल दान करना शुभ होगा। इस उपाय से पैसों से जुड़ी परेशानियां कम हो जाएंगी और हर काम सफल होता जाएगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को अक्षय तृतीया के दिन घड़ा दान करना चाहिे। इसके अलावा जरूरतमंदों को सफेद रंग की चीजें दान करना भी शुभ होगा। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को अक्षय तृतीया की पूजा करने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मूंग दाल दान करनी चाहिए। इसी के साथ गाय को हरी सब्जी भी खिलाएं। इससे काम में आने वाली सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी।
कर्क राशि
अक्षय तृतीया के पावन मौके पर कर्क राशि वालों को सफेद रंग की चीजों का दान जरूर करना चाहिए। जो लोग ओवरथिंकिंग से परेशान हैं उनके लिए ये उपाय किसी रामबाण से कम नहीं है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को अक्षय तृतीया के दिन जल में हल्दी मिलाकर इसी से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा इस राशि के जातक गुड़ का दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दान से जिंदगी में लोगों का मान-सम्मान मिलता है और नए मौके अपने आप पास आते हैं।
कन्या राशि
कन्या राशि वाले अक्षय तृतीया के दिन अगर हरे रंग की चीजों का दान करेंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा इसी रंग के फल और फूल मां लक्ष्मी की पूजा में शामिल करें। इस दिन छोटी लड़की को मिठाई खिलाएं।
तुला राशि
अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर तुला राशि वाले अगर सफेद रंग की चीजों का दान करेंगे तो अच्छा होगा।य़ वालों को सफेद कपड़े, मिठाई या चावल दान करना अच्छा माना जाता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और रिश्तों में मधुरता आती है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातक अक्षय तृतीया की पूजा के वक्त मां लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। उपाय के तौर पर आप केसर का तिलक लगा लेंगे तो लाभ मिलेगा।
धनु राशि
धनु राशि वालों इस साल अक्षय तृतीया के मौके पर आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर पूजा-पाठ वाली किताबों का दान करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भाग्य चमकने लगता है और जिंदगी में नए मौके मिलते हैं।
मकर राशि
मकर राशि राशिचक्र की दसवीं राशि है। इस राशि के लोग 2026 में अक्षय तृतीया का मौके पर लोगों को खाने-पीने की चीजों का दान करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली के साथ-साथ बरकत आएगी। साथ ही ऐसा करने से पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी खत्म होंगी।
कुंभ राशि
राशिचक्र की ग्यारवीं राशि को इस साल अक्षय तृतीया पर सत्तू या फिर घड़ा दान करना चाहिए। ये लोग अगर कहीं ऐसी जगह प्याऊ लगवा दें जहां लोगों को जरूरत हो तो ये काफी पुण्य का काम माना जाएगा। आप ऐसी और भी कई चीजें दान कर सकते हैं जिससे गर्मी में लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए।
मीन राशि
राशिच्रक की आखिरी राशि मीन है। इस राशि के जातकों को अक्षय तृतीया वाले दिन पीले फूल का दान करना चाहिए। इसके अलावा पीले रंग के कपड़ों का दान भी शुभ माना जाएगा। मान्यचा है कि इससे जिंदगी में धन-धान्य बढ़ता है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
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