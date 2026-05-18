Mangalwar daan: हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार को किन 5 चीजों का दान करना चाहिए?
Mangalwar ke din kya daan karna chaiye: संकटमोचन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार का दिन अत्यंत खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन 5 चीजों का दान करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं।
Mangalwar ke din kis chiz ka daan karna chaiye: हिंदू धर्म में हनुमान जी को 'संकट मोचन' भी कहा गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। भक्त पवनपुत्र हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कई उपाय करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बजरंगबली की कृपा पाने के लिए मंगलवार का दिन खास माना गया है। मान्यता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार के दिन हनुमान जी विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने व कुछ चीजों का दान करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं।
आइए जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।
1. बेसन के लड्डू: ज्योतिष शास्त्र में बेसन के लड्डू हनुमान जी के प्रिय भोग में से एक माना गया है। मान्यता है कि मंगलवार को बेसन के लड्डू का दान करने व हनुमान जी को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है।
2. लाल रंग की वस्तुएं: मंगलवार को लाल रंग की वस्तुएं जैसे कुर्ता, साड़ी या रुमाल या आदि का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं।
3. लाल मसूर की दाल: मंगलवार को मसूर की लाल दाल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से शादी-ब्याह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।
4. भुने हुए चने: शास्त्रों के अनुसार, मंगलवार के दिन भुने हुए चने का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान कृपा मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
5. दलिया और चावल का दान: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आर्थिक परेशानियों से निजात पाने के लिए मंगलवार के दिन दलिया और चावल का दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा के साथ जीवन में आर्थिक उन्नति आती है।
मंगलवार के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार के दिन फटे-पुराने हुए वस्त्र, तामसिक भोजन, धारदार व नुकीली वस्तुएं, धन, काले रंग की वस्तुएं और खराब भोजन आदि किसी को दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों का दान अशुभ परिणाम दिलाने वाला हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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