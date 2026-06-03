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Guruwar Upay: गुरुवार को करें इन 5 चीजों का दान, दूर होगी पैसों से जुड़ी परेशानी

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Dhan labh ke liye guruwar ko kya daan karna chaiye: मान्यता है कि गुरुवार के दिन कुछ चीजों का दान करने से धन की स्थिति में सुधार होता है और आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलता है। जानें गुरुवार को धन लाभ के लिए क्या दान करना चाहिए।

Guruwar Upay: गुरुवार को करें इन 5 चीजों का दान, दूर होगी पैसों से जुड़ी परेशानी

What to donate on thursday for money in hindi: हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। गुरु को धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और ज्ञान का कारक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। गुरुवार के दिन पूजा-पाठ के साथ दान का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीजों का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की जन्मकुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और उसकी आर्थिक दिक्कतें, कार्यों की बाधाएं और शादी-ब्याह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं।

जानें गुरुवार को किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है-

1. पीले वस्त्र:

गुरुवार के दिन जरूरतमंद और ब्राह्मणों को पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है और धन में वृद्धि होती है।

2. चने की दाल और हल्दी:

गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को या मंदिर में चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भाग्य और धन-संपदा की प्राप्ति होती है।

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3. पीले फल या मिठाई:

हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन पीले फल और मिठाई का दान अत्यंत शुभ माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद केले, पीले आम या पीले रंग की मिठाई का दान करना चाहिए।

4. पीला चंदन:

भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसलिए उन्हें 'पीतांबरधारी'भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में चंदन को पवित्रता, शीतलता और खुशबू का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में चंदन का खास महत्व है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला चंदन दान करने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। पीला चंदन दान करने से गुरु ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है, जिससे सुख-समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है।

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5. केसर और धार्मिक पुस्तकें:

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार के दिन केसर और धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, भगवद्गीता का दान करने से धन की तंगी खत्म होती है। इससे ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है।

मंत्र का जाप करना भी होता है लाभकारी:

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार,गुरुवार के दिन 108 बार 'ॐ वृं बृहस्पतये नमः' या 'ॐ ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः' का जाप करने से धन लाभ के साथ मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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