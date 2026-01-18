Hindustan Hindi News
तुलसी का पौधा पुरी तरह सुख जाए, तो क्या करें? जानिए इसके विसर्जन के नियम

संक्षेप:

घर में तुलसी का पौधा रखना शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार देखभाल की कमी, पानी की अधिकता या कमता, कीटों के हमले या मौसम के कारण तुलसी का पौधा पूरी तरह सूख जाता है। ऐसे में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें? क्या इसे फेंक दें या कोई विशेष नियम से विसर्जन करें?

Jan 18, 2026 09:58 pm IST
तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा रखना शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार देखभाल की कमी, पानी की अधिकता या कमता, कीटों के हमले या मौसम के कारण तुलसी का पौधा पूरी तरह सूख जाता है। ऐसे में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें? क्या इसे फेंक दें या कोई विशेष नियम से विसर्जन करें? वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूखी तुलसी का विसर्जन भी नियमपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यह देवी का रूप है। आइए जानते हैं तुलसी सूखने पर क्या करें और विसर्जन के सही नियम क्या हैं।

तुलसी सूखने का कारण

तुलसी का पौधा सूखने के कई कारण हो सकते हैं - ज्यादा पानी, कम पानी, गलत स्थान, कीटों का हमला, ज्यादा धूप या छाया, या मिट्टी की खराब गुणवत्ता। सबसे पहले यह जांच लें कि पौधा पूरी तरह मर चुका है या नहीं। अगर जड़ों में हल्की हरियाली या जीवन का संकेत है, तो तुरंत उसे नया गमला, अच्छी मिट्टी और सही देखभाल देकर बचाने की कोशिश करें। लेकिन पौधा अगर पूरी तरह सूख चुका है, पत्तियां झड़ चुकी हैं और जड़ें भी सूखी हैं, तो अब विसर्जन का समय है। इसे घर में रखना या फेंकना दोनों ही अशुभ माना जाता है।

सूखी तुलसी को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए?

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूखी तुलसी घर में रखना अशुभ होता है। सूखी तुलसी में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इससे घर में लक्ष्मी जी की कृपा कम हो सकती है, आर्थिक तंगी बढ़ सकती है और पारिवारिक कलह हो सकती है। इसलिए सूखी तुलसी को घर में रखना या कचरे में फेंकना वर्जित है। इसे सम्मानपूर्वक विसर्जन करना चाहिए, जैसे हम किसी देवी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं।

सूखी तुलसी का विसर्जन कैसे करें?

सूखी तुलसी का विसर्जन सम्मानपूर्वक और शास्त्रोक्त तरीके से करना चाहिए:

  • सबसे पहले सूखी तुलसी को घर से बाहर निकालने से पहले 'ॐ तुलसी देव्यै नमः' मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें।
  • तुलसी को किसी साफ कपड़े में लपेटकर लें।
  • इसे किसी पवित्र नदी (गंगा, यमुना, सरस्वती आदि) में प्रवाहित करें। अगर नदी पास ना हो तो किसी तालाब, कुएं या बहते पानी में विसर्जन करें।
  • विसर्जन करते समय मन में प्रार्थना करें - 'हे माता तुलसी, मेरी भूल के लिए क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें।'
  • विसर्जन के बाद हाथ-पैर धोकर घर में गंगाजल का छिड़काव करें।
  • कभी भी सूखी तुलसी को कचरे में ना फेंकें, ना जलाएं और ना ही जमीन पर छोड़ें।

सूखी तुलसी विसर्जन के बाद क्या करें?

विसर्जन के बाद घर में नई तुलसी का पौधा लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। नए पौधे को पूजा स्थल या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। रोज सुबह तुलसी को जल दें, 'ॐ तुलसी देव्यै नमः' मंत्र का जाप करें और फूल चढ़ाएं। नए पौधे की देखभाल में विशेष ध्यान दें - ज्यादा पानी ना दें, अच्छी मिट्टी और सही धूप रखें। इससे घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और पुराना दोष पूरी तरह दूर हो जाता है।

सूखी तुलसी को सम्मानपूर्वक विसर्जन करना हमारा कर्तव्य है। इसे सही नियमों से विसर्जित करने से पितृ और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। नए पौधे की शुरुआत से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को देवी मानकर उसका सम्मान करें, तो घर में सुख-शांति और धन की बरकत बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

