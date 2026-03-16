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हिंदू धर्म: मृत परिजन के कपड़ों का क्या करना चाहिए? दान करने से लेकर इसे पहनने के क्या है शास्त्रीय नियम

Mar 16, 2026 06:47 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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हिंदू धर्म में मृत परिजन के कपड़ों का क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार, दान करना या नदी में प्रवाहित करना शुभ है। पहनना वर्जित क्यों है? पितृ दोष और आत्मा की ऊर्जा से जुड़े शास्त्रीय नियम जानें।

हिंदू धर्म: मृत परिजन के कपड़ों का क्या करना चाहिए? दान करने से लेकर इसे पहनने के क्या है शास्त्रीय नियम

हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की रस्में और नियम बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में मृतक की व्यक्तिगत वस्तुओं, विशेषकर कपड़ों के बारे में स्पष्ट निर्देश हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति की अंतिम भावनाएं, मोह और अधूरी इच्छाएं उसकी वस्तुओं में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती हैं। इसलिए जीवित व्यक्ति के लिए इनका इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। इससे पितृ दोष, नकारात्मक ऊर्जा और आत्मा की अशांति का खतरा रहता है। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार मृत परिजन के कपड़ों से जुड़े नियम और सही व्यवहार।

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मृतक की वस्तुओं में क्यों रहती है ऊर्जा?

गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की अंतिम भावनाएं, मन, बुद्धि और कर्म संस्कार वस्तुओं में स्थिर हो जाते हैं। कपड़े, आभूषण या अन्य व्यक्तिगत चीजें उसकी आत्मिक ऊर्जा का हिस्सा बन जाती हैं। यदि जीवित व्यक्ति इनका प्रयोग करता है, तो मृतक की आत्मा मोह से मुक्त नहीं हो पाती और पृथ्वी लोक से जुड़ी रहती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पितृ दोष लगने की आशंका रहती है।

गरुड़ पुराण में मृतक के कपड़ों के बारे में क्या कहा गया?

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृतक के कपड़े या वस्त्रों में उसकी आत्मा का मोह काफी समय तक बना रहता है। यदि कोई इनका प्रयोग करे, तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह पृथ्वी लोक से बंधी रहती है। ऐसे घरों में पितृ दोष लगने की संभावना बढ़ जाती है। शास्त्र कहते हैं कि मृतक की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से जीवित व्यक्ति की ऊर्जा भी प्रभावित होती है और कई बार स्वास्थ्य, धन या रिश्तों में समस्या आ सकती है। इसलिए इनका व्यक्तिगत प्रयोग वर्जित है।

मृतक के कपड़ों का क्या करना चाहिए?

शास्त्रों के अनुसार, मृतक के कपड़ों को दान कर देना सबसे उत्तम माना जाता है। जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को दान करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसका मोह कम होता है। यदि दान संभव ना हो, तो कपड़ों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। प्रवाहित करने से आत्मा का लगाव दूर होता है और उसे मुक्ति की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। घर में कभी भी इन कपड़ों को पहनना या उपयोग में लाना नहीं चाहिए।

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यदि स्मृति के रूप में रखना चाहें तो क्या करें?

कुछ परिवार भावनात्मक रूप से मृतक के कपड़ों को स्मृति के रूप में रखना चाहते हैं। ऐसे में कपड़ों को पहले अच्छी तरह धोकर साफ करें। फिर गंगाजल से अभिषेक करें और पवित्र स्थान पर रखें। इन्हें किसी बंद डिब्बे या बैग में बंद करके रखें और बार-बार बाहर ना निकालें। इनका प्रयोग या पहनना पूरी तरह वर्जित है। यदि संभव हो, तो इन्हें किसी मंदिर में दान कर देना बेहतर होता है।

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इन नियमों का पालन करने के लाभ

मृतक की वस्तुओं का सही तरीके से दान या प्रवाह करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इससे पितृ दोष कम होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में सुख-शांति आती है। शास्त्रों के अनुसार यह कार्य आत्मा की शांति और मुक्ति में सहायक होता है। गलत इस्तेमाल से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, इसलिए इन नियमों का पालन करना हर गृहस्थ के लिए जरूरी है।

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हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की रस्में आत्मा की शांति और जीवितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। इनका पालन करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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