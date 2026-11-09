गोवर्धन पूजा के बाद गोबर से बने पर्वत का क्या करें? भूलकर भी कचरे में ना फेंकें

गोवर्धन पूजा के बाद गोबर से बने पर्वत को भूलकर भी कचरे में ना फेंकें। जानिए गोबर से जैविक खाद बनाने, आंगन की लिपाई, मिट्टी में दबाने, उपले बनाने और घर में धूनी देने के आसान नियम।

गोवर्धन पूजा पर घर के आंगन में गाय के गोबर से पर्वत बनाकर भगवान श्रीकृष्ण की आराधना की जाती है। इसे फूलों से सजाया जाता है और अन्नकूट का भोग लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। लेकिन पूजा पूरी होने के बाद एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि गोबर से बने इस पर्वत का क्या किया जाए? कई लोग इसे अगले दिन हटा देते हैं, जबकि कुछ परिवारों में इसे संभालकर रखने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में इस्तेमाल हुए गोबर को कचरे में फेंकने के बजाय सम्मानपूर्वक उपयोग में लाना चाहिए। इससे जुड़ी कुछ पारंपरिक और उपयोगी विधियां भी हैं।

गोबर से बनाएं जैविक खाद गोवर्धन पूजा के बाद बचे गोबर का इस्तेमाल पौधों के लिए जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है। इसके लिए गोबर को सूखे पत्तों, घास और सब्जियों के छिलकों जैसे जैविक कचरे के साथ मिलाकर खाद के गड्ढे या कंपोस्ट बिन में रखें। मिश्रण में नमी बनाए रखें और समय-समय पर उसे पलटते रहें। कुछ महीनों में यह अच्छी खाद का रूप ले सकता है। तैयार खाद को गमलों, किचन गार्डन और दूसरे पौधों में डाल सकते हैं। इससे मिट्टी को जैविक पोषक तत्व मिलते हैं और रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम की जा सकती है।

आंगन की लिपाई में कर सकते हैं इस्तेमाल गाय के गोबर से घर के आंगन की लिपाई करने की परंपरा ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से चली आ रही है। गोवर्धन पूजा के बाद बचा साफ गोबर भी इस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए गोबर में जरूरत के अनुसार मिट्टी मिलाकर पतला मिश्रण तैयार करें और आंगन की सतह पर इसकी हल्की परत लगाएं। धार्मिक मान्यता है कि गोबर से लिपा आंगन पवित्र होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। हालांकि, इस काम के लिए साफ सतह और स्वच्छ गोबर का इस्तेमाल करना जरूरी है।

पौधों और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं अगर गोबर की मात्रा कम है और आप खाद तैयार नहीं करना चाहते, तो इसे सीधे मिट्टी में मिलाने के बजाय पहले अच्छी तरह सड़ा लें। कच्चा गोबर पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे सीधे जड़ों के पास डालने से बचें। अच्छी तरह तैयार गोबर खाद को पेड़-पौधों की मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इससे मिट्टी की बनावट बेहतर होती है और उसकी नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है। पूजा के बाद गोबर का इस तरह उपयोग करना प्रकृति के प्रति सम्मान जताने का भी एक तरीका है।

गोबर से तैयार करें उपले या कंडे गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद यदि पर्याप्त गोबर बचा है, तो उससे उपले या कंडे भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए गोबर को छोटे-छोटे आकार में ढालकर धूप में अच्छी तरह सुखाएं। पूरी तरह सूखने के बाद इन्हें साफ और हवादार जगह पर रखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल पारंपरिक चूल्हे और कुछ धार्मिक कार्यों में किया जाता है। ध्यान रखें कि उपलों को जलाते समय पर्याप्त हवा का इंतजाम हो। बंद कमरे में इन्हें जलाने से धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो सकती है।

धार्मिक कार्यों में कर सकते हैं उपयोग कई परिवारों में गाय के गोबर से बने उपलों का इस्तेमाल हवन, पूजा और दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। गोवर्धन पूजा के बाद बचे गोबर को सुखाकर उपले बनाने की परंपरा भी इसी से जुड़ी है। कुछ लोग इन उपलों पर घी, कपूर या लौंग डालकर धूनी करते हैं। धार्मिक मान्यता में इसे घर की शुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, धूनी करते समय घर में हवा आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था रखें और धुएं को बंद कमरे में जमा ना होने दें।

गोबर को कचरे में फेंकने के बजाय अपनाएं सही तरीका गोवर्धन पूजा के बाद पर्वत को हटाने का समय और तरीका अलग-अलग परिवारों में अलग हो सकता है। कई जगह इसे अगले दिन हटाकर गोबर को सुखाने की परंपरा है। आप भी अपने घर के बुजुर्गों और स्थानीय रीति के अनुसार इसे सम्मानपूर्वक हटा सकते हैं। इसके बाद साफ गोबर को खाद, लिपाई या उपले बनाने में इस्तेमाल करें। यदि गोबर में फूल और पत्तियां मिली हों, तो उन्हें अलग करके कंपोस्ट में डाल दें।

पूजा में इस्तेमाल हुई सामग्री को सड़क या नाली में फेंकने के बजाय मिट्टी में मिलाना बेहतर है। इस तरह धार्मिक परंपरा निभाने के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सकता है।