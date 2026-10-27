असहमति को कभी भी लड़ाई में न बदलने दें, उत्तेजना के क्षणों में क्या करें
यह महत्वपूर्ण है कि हम कोई ऐसी टिप्पणी न करें, जो किसी दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को चोट पहुंचाए।
अहिंसा के कई पक्ष हैं। इसके अंतर्गत विचारों, वचनों या कर्मों के जरिये किसी को भी चोट न पहुंचाना आता है। अहिंसा के कई ऐसे रंग हैं, जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। हम जानते हैं कि हमें किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं चाहिए, पर जब मन और वचनों से अहिंसा की बात आती है, तो हम काफी लापरवाह होते हैं।
बुद्धिमान या हाजिरजवाब दिखाते समय क्या करें
हम जानते हैं हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम दिन में कई बार ऐसी बातें भी कहते हैं, जिनसे हमारा अहंकार बढ़ता है या दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हम लोगों की कमियां निकालते हैं। उनकी चोट पर नमक छिड़कते हैं। अक्सर हम दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, ताकि हम निराले लगें या दूसरों से अधिक बुद्धिमान लगें। हम अपने आपको बुद्धिमान या हाजिरजवाब दिखाना चाहते हैं पर ऐसा करके हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। हम दूसरे धर्मों, दूसरे देशों, दूसरे रंगों या दूसरे लिंग के लोगों के प्रति बुरी टिप्पणियां करते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कुछ न कहें, जिनसे उन लोगों का अनादर होता हो, जो हमसे किसी भी तरह से अलग हैं।
उत्तेजना के क्षणों में क्या करें
वचनों में हिंसा का एक अन्य रूप है- परिवारों, दोस्तों, पति-पत्नी, मां-बाप और बच्चों के बीच लड़ाइयां। दो इंसानों के बीच विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी वजह से लड़ाई की नौबत नहीं आनी चाहिए। असहमति होना तो ठीक है, लेकिन लड़ाई में हिंसा आ जाती है और दोनों दल अपनी-अपनी बात कहने के लिए उत्तेजक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। उत्तेजना के क्षणों में हम ऐसी कई बातें कह देते हैं, जो असत्य होती हैं, कठोर होती हैं और केवल सामने वाले का दिल दुखाने के लिए या उसे नीचा दिखाने के लिए कही जाती हैं। हो सकता है कि हम बाद में अपनी बातों पर पछताएं भी, लेकिन तब तक चोट पहुंच चुकी होती है।
असहमति को कभी भी लड़ाई में न बदलने दें
हमें अपने शब्दों को सावधानी से संभलकर बोलना चाहिए। अगर हम शांतिपूर्वक एक-दूसरे से असहमत हों, तो यह ठीक है। हम अपनी असहमति को कभी भी लड़ाई में न बदलने दें। अपने वाद-विवाद में हमेशा संयम व धैर्य बनाए रखें। अगर हम ऐसा कर सकें, तो हम पाएंगे कि हमारी सारी समस्याएं प्रेम से सुलझ जाएंगी और इस प्रक्रिया में हम न तो किसी और को ठेस पहुंचाएंगे और न ही खुद को।
-संत राजिंदर सिंह
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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