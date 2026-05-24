Ganga Dussehra 2026: अगर आप देश से रहते हैं बाहर और नहीं है गंगाजल, तो कैसे लें पुण्य?

Ganga Dussehra 2026: 25 मई 2026 को विदेश में रहकर गंगा दशहरा कैसे मनाएं? अगर गंगाजल नहीं है, तो भी पुण्य प्राप्त करने के आसान उपाय जानें। घर पर पूजा, स्नान और दान की विधि, NRIs के लिए खास टिप्स।

मई 2026 में गंगा दशहरा 25 मई, सोमवार को मनाया जाएगा। यह पर्व केवल भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में रह रहे हिंदू परिवारों के बीच भी खास चर्चा का विषय बना हुआ है। गंगा दशहरा पापों से मुक्ति और आत्मशुद्धि का त्योहार है। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं और उनके पास गंगाजल नहीं है, वे इस पर्व का पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए जानते हैं।

गंगा दशहरा का महत्व गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थीं। गंगा स्नान, पूजा और दान करने से व्यक्ति के दस प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे 'दशहरा' कहा जाता है। इस पर्व को गंगा अवतरण दिवस भी कहते हैं।

राजा भगीरथ की तपस्या की कथा गंगा दशहरा की कहानी राजा भगीरथ से जुड़ी है। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आईं। लेकिन उनका वेग इतना तेज था कि भगवान शिव को अपनी जटाओं में उन्हें धारण करना पड़ा। भगीरथ के अथक प्रयास को आज भी ‘भगीरथ प्रयास’ कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य और समर्पण से कोई भी कठिन लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

विदेश में रहकर गंगा दशहरा कैसे मनाएं? विदेश में गंगा स्नान का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। धार्मिक जानकार कहते हैं कि गंगा दशहरा का सबसे बड़ा महत्व श्रद्धा और संकल्प में है। गंगाजल नहीं होने पर भी आप पूजा कर सकते हैं।

गंगाजल के बिना पूजा की विधि सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें। घर में एक छोटे से स्थान पर दीपक जलाएं। एक लोटे में स्वच्छ जल भरें और 'ॐ गंगायै नमः' मंत्र का जाप करें। अगर घर में थोड़ा गंगाजल पहले से रखा है, तो उसकी कुछ बूंदें डाल सकते हैं। गंगाजल नहीं है, तो मां गंगा का ध्यान कर साफ पानी से स्नान करें। इसके लिए बाल्टी या टब के साफ पानी पर अनामिका उंगली से त्रिकोण का आकार बनाते हुए इस मंत्र को पढ़ें -

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु॥ इस मंत्र का अर्थ है - हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी! आप सभी इस जल में पधारकर इसे पवित्र बनाएं।

मंत्र पढ़ने के बाद स्नान शुरू कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भी गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है।

दान और सेवा का महत्व गंगा दशहरा केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। विदेश में रह रहे लोग फूड बैंक, शेल्टर होम या जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। भारत में भी मंदिर या गांव में जलदान, अन्नदान या वस्त्र दान भेज सकते हैं। इससे पुण्य प्राप्त होता है और मां गंगा प्रसन्न होती हैं।

गंगा दशहरा का संदेश आज की व्यस्त जिंदगी में गंगा दशहरा हमें याद दिलाता है कि शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा से कोई भी काम किया जा सकता है। गंगाजल न होने पर भी साफ जल, दीपक और संकल्प से पूजा की जा सकती है। यह पर्व सिखाता है कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे मन की शुद्धता और प्रयास है।

25 मई 2026 को गंगा दशहरा का यह पर्व चाहे आप भारत में हों या विदेश में, श्रद्धा के साथ मनाएं। इससे ना सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मन में शांति और नई ऊर्जा भी आती है।