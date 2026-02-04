फाल्गुन माह में लड्डू गोपाल को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए? जानिए नियम

संक्षेप: फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना व सेवा का भी विशेष महत्व होता है। इस माह उन्हें विशेष चीजों का भोग लगाया जाता है। इस साल फाल्गुन माह की शुरुआत 2 फरवरी 2026 से हुई है।

हिंदू धर्म में फाल्गुन माह का खास महत्व होता है। इस माह में महाशिवरात्रि, होली जैसे बड़े त्योहार पड़ते हैं। ऐसे में यह माह भगवान शिव के साथ-साथ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। ऐसे में फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना व सेवा का भी विशेष महत्व होता है। इस माह उन्हें विशेष चीजों का भोग लगाया जाता है। इस साल फाल्गुन माह की शुरुआत 2 फरवरी 2026 से हुई है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि फाल्गुन माह में लड्डू गोपाल को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए?

फाल्गुन माह में लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं बेर

जैसा कि फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े त्योहार आते हैं। इस माह में बेर का खूब सेवन किया जाता है। साथ ही इसे महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। ऐसे में लड्डू गोपाल को भी बेर का भोग लगाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इसस लड्डी गोपाल प्रसन्न होते हैं।

मीठी दही

फाल्गुन माह में लड्डू गोपाल को दही का भोग लगाना उत्तम माना गया है। आप दही से बने किसी व्यंजन से लड्‌डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। दही में चीपी मिलाकर मीठी दही से भी लड्‌डू गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि बचपन से ही उन्हें दही और मक्खन से बेहद लगाव था।

गुजिया फाल्गुन माह में होली का पर्व आता है। होली में बनने वाले पकवानों में गुजिया बेहद खास होती है। लड्‌डू गोपाल को भी गुजिया अत्यंत प्रिय हैं। सिर्फ होली पर नहीं बल्कि आप इस माह रोज गुजिया का भोग लगा सकते हैं।

लड्डू गोपाल को कपड़े कैसे पहनाएं? फाल्गुन माह में भोग के अलावा आप इन्हें आरामदायक और हल्के वस्त्र पनाएं। पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं।

अन्य सेवा इस माह लड्डू गोपाल को तिल वाले पानी से स्नान कराना उत्तम माना जाता है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। फाल्गुन में भगवान की पूजा में मंत्र और आरती का विशेष महत्व है। ऐसे में नियमित उनकी पूजा-अर्चना करें। लड्डू गोपाल को चंदन का लेप करने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है। पूरे महीने लड्डू गोपाल को ताजे फूल और फल अर्पित करना उनकी कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है।