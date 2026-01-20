Hindustan Hindi News
what not to do after wearing gemstone to avoid negative effects
नीलम से लेकर पुखराज तक...कोई भी रत्न पहनने के बाद ना करें ये 5 काम, भुगतना पड़ेगा अशुभ परिणाम

नीलम से लेकर पुखराज तक...कोई भी रत्न पहनने के बाद ना करें ये 5 काम, भुगतना पड़ेगा अशुभ परिणाम

संक्षेप:

रत्न धारण करने की विधि जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं धारण के बाद की सावधानियां। अगर इनमें से कोई भी गलती की जाए, तो रत्न अपनी शुभता खो देता है और उल्टा नकारात्मक परिणाम देने लगता है। इससे स्वास्थ्य हानि, आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और ग्रह दोष बढ़ सकता है।

Jan 20, 2026 10:27 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को ग्रहों की ऊर्जा को शरीर में संचारित करने वाला शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। पुखराज, नीलम, माणिक, मोती, पन्ना, हीरा जैसे रत्न ग्रहों की कमजोरी को मजबूत करते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। लेकिन रत्न धारण करने की विधि जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं धारण के बाद की सावधानियां। अगर इनमें से कोई भी गलती की जाए, तो रत्न अपनी शुभता खो देता है और उल्टा नकारात्मक परिणाम देने लगता है। इससे स्वास्थ्य हानि, आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और ग्रह दोष बढ़ सकता है। आइए जानते हैं रत्न पहनने के बाद नहीं करने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां और इनके दुष्परिणाम।

खंडित या चटके हुए रत्न को कभी ना पहनें

रत्न धारण करने के बाद सबसे पहली सावधानी यह है कि समय-समय पर उसकी जांच करते रहें। अगर रत्न में दरार आ गई है, कोई कोना टूट गया है या वह चटक गया है, तो उसे तुरंत उतार दें। ज्योतिष शास्त्र में खंडित रत्न को नकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। ऐसा रत्न पहनने से ग्रह की शुभ ऊर्जा के बजाय अशुभ प्रभाव बढ़ता है। इससे भाग्य साथ छोड़ सकता है, अचानक दुर्घटना, मानसिक तनाव या स्वास्थ्य हानि हो सकती है। खंडित रत्न को बहते पानी में विसर्जित करें या किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर नष्ट करें।

रत्न को बार-बार शरीर से अलग ना करें

रत्न का मुख्य कार्य उसकी ऊर्जा को आपके शरीर के साथ लगातार संपर्क में रखना है। कई लोग सोते समय, नहाते समय, व्यायाम करते समय या किसी काम के दौरान बार-बार अंगूठी या लॉकेट उतार देते हैं। ऐसा करने से ग्रह के साथ आपका ऊर्जा चक्र टूट जाता है। बार-बार उतारने-पहनने से रत्न की प्रभावशीलता कम हो जाती है और वह अपेक्षित लाभ नहीं दे पाता है। रत्न को केवल अनिवार्य स्थितियों में उतारें, जैसे सूतक, मासिक धर्म या किसी विशेष पूजा के समय।

दूसरे का रत्न ना पहनें और अपना किसी को ना दें

रत्न एक व्यक्तिगत ऊर्जा कवच की तरह काम करता है। जब आप कोई रत्न पहनते हैं, तो वह आपकी शारीरिक ऊर्जा, भाग्य और ग्रहों के साथ जुड़ जाता है। अपना पहना हुआ रत्न किसी मित्र या रिश्तेदार को 'ट्रायल' के लिए देना या किसी दूसरे व्यक्ति का पहना हुआ रत्न खुद पहन लेना दोनों ही स्थितियां ज्योतिषीय दृष्टि से हानिकारक हैं। इससे दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच सकती है और आपके रत्न का प्रभाव दूषित हो सकता है। इससे स्वास्थ्य हानि, आर्थिक नुकसान या ग्रह दोष बढ़ सकता है। हमेशा अपना रत्न ज्योतिषी से जांच करवाकर ही धारण करें।

वर्जित खाद्य पदार्थों और अशुद्धता का ध्यान रखें

विभिन्न रत्नों के लिए अलग-अलग नियम होते हैं। विशेष रूप से सात्विक रत्न जैसे पुखराज, मोती या माणिक पहनने के बाद मांस-मदिरा का सेवन या अनैतिक कार्यों में संलिप्त होना रत्न के शुभ प्रभाव को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अशुद्ध अवस्था में रत्न को छूना या पहनकर रखना ग्रह दोष का कारण बन सकता है। अगर किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, जहां अशुद्धि अनिवार्य है (जैसे मासिक धर्म या सूतक), तो रत्न को उतारकर पवित्र स्थान पर रख दें। रत्न पहनते समय सात्विक भोजन, शुद्धता और सकारात्मक सोच बनाए रखें।

प्रतिकूल ग्रहों के रत्नों का मेल ना करें

अक्सर लोग अनजाने में एक साथ ऐसे रत्न पहन लेते हैं, जिनके ग्रहों की आपस में शत्रुता होती है। उदाहरण के लिए, शनि का रत्न (नीलम) सूर्य के रत्न (माणिक) के साथ पहनना या बृहस्पति का रत्न (पुखराज) शुक्र के रत्न (हीरा) के साथ पहनना जीवन में उथल-पुथल मचा सकता है। यह 'ग्रह युद्ध' की स्थिति पैदा करता है। इससे स्वास्थ्य हानि, आर्थिक नुकसान, रिश्तों में खटास और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। रत्न धारण करने से पहले हमेशा ज्योतिषी से परामर्श लें कि कौन से रत्न एक साथ पहन सकते हैं।

रत्न धारण करने के बाद ये 5 काम नहीं करने से रत्न अपनी शुभ ऊर्जा बनाए रखता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इन सावधानियों का पालन करें तो ग्रहों की कृपा बनी रहेगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
